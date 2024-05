Hidalgo pide “empujar” hasta que se consigan los puntos necesarios

“Hasta que sea suficiente”. Antonio Hidalgo sabe que el objetivo todavía no está cerrado y, por ello, insiste en el mensaje de que hay que estar preparado para sufrir y no relajarse ni un minuto. Con la confianza que da la última victoria en Elche, los azulgranas vuelven a El Alcoraz para medirse al Racing. “Cuando ganas te sientes más fuerte y confiado, y necesitábamos una victoria. Eso nos refuerza mucho para lo que queda, sabiendo que no es suficiente. Hay que estar preparados para todo, y ser muy estables emocionalmente” decía el técnico.

En esta recta final, los oscenses esperan mejorar la dinámica en casa, donde los resultados no han sido como se esperaban esta temporada. “Tenemos que cambiar los números en casa, hacernos fuertes y saber el partido que queremos jugar. Tenemos que estar todos al cien por cien con el equipo, aceptar el momento que nos ha tocado vivir y saber sufrir. Ser conscientes de lo que cuesta ganar”, afirmaba Hidalgo.

La afición volverá a responder y se espera una gran entrada en El Alcoraz. “Hay que saber llevar el plan de partido y entenderlo todo el mundo. Estar con los nuestros, empujar a muerte, pase lo que pase, hasta que sea suficiente. Entonces podremos hablar de otra cosa. Tenemos que estar muy fuertes mentalmente para aguantar todo y saber sufrir”, insistía el técnico. Porque el sábado espera un rival que “nos pondrá las cosas muy difíciles, tendremos que estar muy atentos, muy concentrados y conceder poco. El Racing está haciendo una gran temporada”.

En el plano extradeportivo, se ha conocido la detención de un joven de 18 años por la sustracción de 35 balones en la Base Aragonesa de Fútbol entre el martes y el miércoles de esta semana. Fue detenido este jueves y se recuperaron 27 de los balones, que se habían puesto a la venta en internet.