Un vecino de Albacete hace una foto a un 'ovni' y su amigo Manolo alucina cuando ve la imagen: "La próxima..."

Mucho se habla de objetos voladores desde el avistamiento de un globo de origen chino en cielo estadounidense. Por eso, este lunes en La Tarde hemos querido preguntar a los oyentes si también han visto objetos voladores no identificados en el cielo o, como se le suele conocer normalmente, ovnis. Eso sí, todos han relatado que en realidad se trataba de algo muy diferente, como era el caso de un vecino de Albacete y la fotografía que le había enseñado su amigo Manolo.

Pero no ha sido el único, el testimonio de una mujer que conducía de noche y sola por una carretera rural desataba las risas tanto de Pilar Cisneros como de Fernando de Haro, pero más por lo que se trataba en realidad. Otra oyente relataba que en un viaje en coche con su marido a las 4 de la madrugada ambos se asustaron por dos luces que vieron levitar en mitad de la carretera. Eso sí, al final se trataba de las luces reflectantes de las zapatillas de un ciclista.

Vista de Tobarra (Albacete)













La foto a un ovni de un vecino de Albacete



“Aquella vez que creíste ver un ovni y resultó ser otra cosa”, era la frase clave con la que los oyentes participaban este lunes en La Tarde relatando su historia y, uno en concreto, se robaba el protagonismo este lunes: el de Manolo de Tobarra (Albacete): “Yo no lo vi, pero un compañero mío me mandó una foto y llega y me dice: “Mira Rogi, me he puesto a hacerle una foto a la sierra nevada y sale un ovni, sí sí, ya verás, te voy a mandar la foto”, explica en COPE el vecino de la localidad castellanomanchega. Escucha el desenlace de la historia del ovni de Albacete en el siguiente audio.

Audio









Eso sí, cuando Manolo vio lo que se trataba en realidad, no tardó en llamarle para vacilarle: “Cuando vi la foto le llamé y le dije: amigo mío, la próxima vez que hagas una foto a un ovni desde dentro de la cabina intenta quitarle el flash, porque si no vas a ver muchos ovnis”. Una historia que arrancaba carcajadas en La Tarde: “Claro, el tío tenía enchufado el flash y cada vez reflejaba en el cristal, salía una luz blanca y claro, ya hemos visto el ovni”.

Fenómenos 'paranormales' en la montaña



Pero había otra historia que destacaba entre las de los oyentes de La Tarde, en concreto la de una mujer que había vivido una experiencia 'paranormal' mientras conducía ella sola por el monte: “Un ovni no, pero fenómenos paranormales... Iba un día subiendo por los montes de mi ciudad en coche, de noche, era verano y bajé las ventanillas del coche. Iba por un paraje muy oscuro y, de repente, empiezo a escuchar un 'clin' 'clin'. De repente me doy cuenta que me había puesto unos pendientes largos. Pero para mí que de verdad había algo allí”, relataba la seguidora del programa de COPE,













Fernando de Haro apuntaba que, en este caso, se trataba de una sugestión por el miedo que sentía por la carretera y Rosa Rosado insistía en la mala pasada que te puede jugar la mente en un momento de terror: “Eso es el miedo que llevaba, pero es que el miedo te juega unas malas pasadas hasta el punto de que son tus propios pendientes y no te das cuenta”, comentaba el equipo de La Tarde.