La arenga de Gorriarán al oviedismo, en COPE: "Estoy convencido de que el Oviedo va a ascender"

El Real Oviedo persigue un sueño, saldar una deuda histórica. El equipo azul busca regresar a la Primera División 23 años después, tras el fatídico descenso en 2001.

Un reto que conoce bien Antonio Gorriarán. El zaguero vasco formó parte de la última plantilla oviedista que consiguió el ascenso a Primera División.

Gorriarán, icono del último ascenso oviedista a Primera

Fue en la temporada 1987/88, iniciando una época de bonanza y asentamiento en Primera que culminaría con la participación del Real Oviedo en la UEFA. Gorriarán ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias desde su País Vasco natal, pero muy atento al desenlace de la temporada de 'su' Oviedo.

¿Cómo te va? "Fabulosamente, gracias a Dios. Vivo en Muskiz, el pueblo donde me crié. Nací en Bilbao, pero me crié aquí. Estoy encantado de la vida".

¿Sigues consumiendo fútbol o te has 'desintoxicado'? "Nunca he sido un gran aficionado al fútbol, aunque parezca raro. Me gustan los grandes partidos, la Champions. Y sigo al Oviedo porque le debo todo, tengo grandes amigos en Oviedo y me encanta esa ciudad".

¿Sigues conservando gente en Oviedo? "Tengo una muy buena amistad con Laude y con una serie de jugadores: Vili o Viti. Suelo participar en comidas con Oli, Armando... Cuando voy suelo ir con prisa y me gustaría quedarme más tiempo. Lo bueno es que no tengo problemas con nadie, aunque mantenga más relación con unos que con otros. De aquel grupo con el que conviví y pasé muchos ratos no tengo problemas con nadie y eso me deja tranquilo".

¿La gente te para cuando vuelves a Oviedo? "Es que el momento fue muy bueno (risas). Un ascenso, estar muy bien en Primera, jugar una UEFA... El recuerdo es muy completo, muy redondo y la gente tiene muy buen recuerdo de todo aquello. Había mucha unión entre público, directiva, con la creación de las Sociedades Anónimas, prensa, etc. La gente que tiene aquel recuerdo te para, te habla, te pregunta y te hace creerte alguien. Voy a Oviedo porque me gusta, pero es que no me pasa en ningún otro sitio. Que a uno le toquen su ego y su corazón le gusta. Me encanta que me recuerden como algo de una parte excelente de la historia del Real Oviedo".

Eres un ídolo en Oviedo. ¿Ayuda tu carácter guerrero? "Siempre he dicho que era un jugador bastante vulgar, bastante normalito. Tuve la suerte de formar parte de un equipo y de que aquel engranaje saliera bien. Yo era un jugador disciplinado con mis características físicas y el público lo supo valorar. Ese es mi maridaje con Oviedo. El público entendió que mi labor era esa y el agradecimiento es mutuo".

¿Cuál fue el secreto de aquel ascenso a Primera en 1988? "Siempre he dicho que de fútbol sabemos todos. Todos sabemos hacer alineaciones y conseguir ascensos, pero el fútbol es mágico porque es difícil de repetir. A veces crees que haciendo las cosas que hacíamos aquella temporada, firmando buenos jugadores y teniendo un buen entrenador, puedes estar para descender. Eso es lo mágico del fútbol, que hay millones de combinaciones haciendo las cosas de forma parecida. Es cierto que hay que evitar cometer errores del pasado, pero es difícil repetir lo que en aquel momento funcionó. No sabría decirte cuál es la combinación exacta y las cinco o seis cosas que hay que hacer. Si lo supiera me haría de oro (risas)".

Pero sí hay ciertos paralelismos. La base era de canteranos y vosotros también tuvisteis que jugar una promoción para subir. "Nosotros nos veíamos en Primera División. Quizá de tanto repetirlo es mentira, pero es mi recuerdo. Es lo que hay que trasladar y lo tiene que ver el equipo actual. Vienen ascendiendo, desde atrás y tienen que creer que pueden ascender. ¿Cómo se hace? Pues coño, como cuando subes a un monte. Si vas pensando en qué calor hace, qué rampas hay y cómo llueve no subes a la cima, es mejor que te des la vuelta y vuelvas para casa. El Eibar, el Espanyol o el Leganés le van a tener tanto miedo al Oviedo como el Oviedo a ellos. El Oviedo no llega aquí como una comparsa".

Si Luis Carrión te invitara al vestuario para que dieras una arenga a los jugadores, ¿qué les dirías? "Que se lo crean, que se tienen que ver en Primera División. Me da igual con quién me cruce, contra quién juegue. Solo puede haber un pensamiento: estar en Primera División. Se tienen que creer que son jugadores de Primera, pero no puede haber ni titulares ni suplentes porque el objetivo es el mismo y la comunión debe de ser total. ¿Por qué el Espanyol es mejor que el Oviedo, porque son de Barcelona? Es el que más se lo crea, el que más piense que se lo merece. Y el Oviedo se lo merece, coño. Hay un plus que solo lo tienen esos equipos mágicos que de verdad se lo creen. Estoy convencido de que el Oviedo va a ascender".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Estás convencido de que este es el año? "Sí, además lo creo. Es la única forma, creer. Es el año y tiene que ser. Y después de junio desaparece el fútbol. O llegas a Primera División o el mundo se acaba, hay que pensar así. El equipo juega bien, tiene un grupo de jugadores bien hecho, tiene un líder que es Santi Cazorla... El Oviedo lo tiene todo y lo único que le falta es jugar un puñado de partidos para estar donde le corresponde que es en Primera División. Los demás equipos pueden tener dudas, pero el Oviedo no las puede tener. Los demás que tiemblen, que piensen, que miren el rival para ascender, pero al Oviedo le tiene que dar igual. Hay que ser como un grupo de vikingos que le dé igual dónde pare el barco porque la batalla hay que ganarla para que el año que viene venga el Athletic de Bilbao, el Madrid o el Barcelona".

Apetece saltar al campo con esta arenga, Antonio. "Y a mí me apetece. Cuando empiezas la temporada a jugar por esos campos de Dios, juegas para esto. Cuando juegas en pretemporada juegas para este momento. Todo lo demás, ¿para qué es? ¿Para cobrar la ficha, para irte de vacaciones con tu mujer o tus amigos? Para eso no empezaste la temporada en el Oviedo. En el Oviedo empezaste para ascender a Primera División y lo puedes hacer. Para todo lo demás está cualquiera".

Ha sido un placer charlar contigo, Antonio. "La próxima vez, hablaremos con el Oviedo en Primera División".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A ANTONIO GORRIARÁN, LEYENDA DEL REAL OVIEDO