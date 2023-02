En verano de 1962 y recordándolo 61 años después: así fue uno de los primeros avistamientos de OVNIs en España

A principios de este mes, en este 2023, el sábado 4 de febrero, las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron un globo espía chino sobre el océano Atlántico y que había cruzado el país norteamericano de una costa a otra, según informaron las autoridades estadounidenses. El globo fue detectado, por primera vez, el martes 31 de enero sobre Montana, cruzando el país de un extremo a otro hasta llegar al Atlántico, donde pudo ser derribado sin que hubiera riesgo para los ciudadanos del país.

Globo espía Chino antes de ser derribadoEuropa Press



El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, explicó a la CNN que el aparato estabas siendo utilizado por las autoridades chinas para "vigilar lugares estratégicos en el Estados Unidos continental".

Además, según explicó en Pentágono, el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, había dado la autorización para derribar el globo el miércoles (1 de febrero) tan pronto como se fuera posible cumplir dicha misión sin riesgo indebido para las vidas de los estadounidenses que encontraron en la trayectoria del globo.





Sin embargo, Estados Unidos no ha sido el único país que ha detectado estos globos espías. Por otro lado, el secretario de Estado, Antony Blinken, explicó que ya había "compartido la información sobre el caso con decenas de países de todo el mundo porque Estados Unidos no es el único objetivo del programa que ha violado la soberanía de países en los cinco continentes". De hecho, el jueves, 9 de febrero, las autoridades de Japón, confirmaron el vuelo de este tipo de globos tanto en su espacio aéreo como en las aguas del suroeste de la región de Kyushu.

Objetos Voladores No Identificados

Estos objetos que aparecen volando sobre el espacio aéreo de un país y que no pueden ser identificados por el observador, y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación, son conocidos bajo el término OVNI (Objeto Volador No Identificado). Es más que seguro que pienses que estos avistamientos han ocurrido en su mayoría en Estados Unidos.

Pero, por increíble que parezca, también ha habido avistamientos de OVNIs en España. De hecho, uno de estos primeros avistamientos tuvo lugar en agosto de 1962, San Javier (Murcia). En la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa es posible encontrar el expediente, que fue desclasificado el 25 de septiembre de 1992, de hasta 3 avistamientos de fenómenos extraños de este tipo, producidos en la Región de Murcia. Lo llamativo de estos tres casos, que están reunidos en un solo expediente, es que las personas que vieron estos OVNIs no eran civiles, sino militares del Ejército del Aire que se encontraban en ese momento en la Base Aérea de San Javier.

Resumen del expediente

El resumen de los hechos de los tres fenómenos ocurridos en San Javier (Murcia) son los siguientes:



Lunes, 6 de agosto de 1962: El Oficial de Vuelos de la Base Aérea de San Javier observó una luz potente sobre el Cabezo a 500 metros de altura, similar a los faros de aterrizaje de un avión, sobre las diez y diez de la noche (en el expediente sale esta parte cortada por lo que no se sabe la hora exacta). Sin embargo, resulta que en la Torre de Control no tenían ningún tráfico aéreo notificado, por lo que era imposible que fuera un avión que iba a aterrizar porque nadie les había informado. Por lo que el controlador decidió observar y estimó que se trataba de un lucero debido a que no se movía.

Pero, a los pocos minutos, la luz comenzó a realizar movimientos rápidos laterales y verticales, los cuales son imposibles para un avión o helicóptero. Pasado un tiempo, descendió y se alejó hacia el Oeste, en dirección a Lorca. Por lo que el oficial de vuelos decidió contactar con el helipuerto de Cartagena, y desde ahí le informaron que el objeto volador no era de ellos porque no estaban realizando ningún tipo de vuelo en la zona. Tras esta información siguieron observando este fenómeno con herramientas de visualización, como un teodolito (telescopio) y prismáticos, hasta que, sobre las diez y media de la noche, se tiene que dejar la observación porque un Cabo de la patrulla de vigilancia tuvo un accidente en el aparcamiento de aviones.





Martes, 7 de agosto de 1962: El Oficial de Vuelos observó a las nueve y cuarto de la noche (21:15) un foco luminoso en dirección 280 grados (que es en una posición muy similar a la del día anterior). El objeto realizó movimientos verticales bruscos y desapareció entre las nubes. Una hora después, a las 22:15, se repitió la aparición del objeto, que volvió a desaparecer a las 22:30.

Lunes, 13 de agosto de 1962: Se volvió a observar un fenómeno de características similares al de los otros días, a las nueve y diez de la noche (21:10). Por lo que se alertó al EVA 5 (Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5), pero no fue posible encontrarlo con el radar.

Las consideraciones

Las consideraciones fueron que, a pesar de tratarse de 3 observaciones diferentes, se agruparon en un solo expediente debido a que ocurrieron en el mismo lugar, resultó ser el mismo tipo de fenómeno, con un horario y proximidad en el tiempo casi idéntico en las 3 noches.

En el juicio de los testigos, estos fueron considerados de como personas totalmente fiables, inclusive en lo referente a la anormalidad de los movimientos apreciados, que recordemos que no son posibles para una aeronave convencional. Además, en cuanto a la investigación que se realizó en el momento, aunque no fue exhaustiva, se consideró como suficiente.