En España hay 800.000 familias numerosas, ¿es fácil que haya más en el futuro?

Cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias, una fecha indicada por la ONU desde 1993. En España hay 800.000 familias numerosas. ¿Pasamos por un mal momento para la familia de hoy? El problema es europeo. ''El declive se viene dando desde hace años, y ahora estamos en la segunda fase de jóvenes que no se plantean tener hijos'' comenta Raúl Sánchez. Es el secretario general de la Federación Española de Familias Numerosas.

La inmigración es defendida como la solución a la falta de natalidad, pero según Sánchez no es así. Pone de ejemplo Francia que, aunque mantiene los niveles de natalidad gracias a los inmigrantes, ''Alemania, que tiene inmigrantes desde hace años, no está aumentando la fecundida''. Tampoco defiende que ayudas como para la vivienda sea la solución ''porque en el Norte de Europa se dan ayudas y la natalidad no crece''. Tiene claro que ''es un problema de valores. Tener un hijo ahora se percibe como un problema. Y las familias numerosas son los revolucionarios''. Los valores de compartir, generosidad, sostenibildiad y visión positiva son las principales aportaciones a la sociedad.

Según el Banco de España, los menores de 35 años han perdido el 8% de su riqueza

En la mesa de tertulia, Israel Remuiñán informa de que el gasto medio de niño son 42.000 años el primer año de vida. Desde el punto de vista social se dice que, o si se tiene todo atado, o no tengas un hijo. Son datos y mentalidades muy en contra.

Las medidas de conciliación y las ayudas son importantes, pero lo radical, según Raúl Sánchez es cambiar el foco. ''Ahora el centro es el individuo. Por eso, lo más importante no es producir ni consumir, sino poner la prioridad en otros valores que atacan la depresión generalizada de tristeza y soledad por falta de hermanos, tíos, etc''.

Y añade que ''La agenda 2030 de la ONU tiene una gran falla, y es no poner la familia como elemento donde conseguir los objetivos''. Asegura, además que en España la actual ley retira el título de la familia, que no se dan políticas familiares frente a un invierno demográfico ''que hay que combatir como el cambio climático''.