Javier Sierra trata de encajar las piezas de un puzzle misterioso sobre las desapariciones de científicos estadounidenses: ¿qué está pasando?

Una oleada de muertes y desapariciones misteriosas de hasta doce científicos en Estados Unidos ha desatado todas las alarmas. Todos ellos estaban vinculados a investigaciones sobre ovnis, la búsqueda de vida extraterrestre o armas nucleares. El último caso, analizado por el periodista Javier Sierra en la sección 'Lo Misterioso' del programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, es el del general de la Fuerza Aérea William Neil McCasland, desaparecido el pasado 27 de febrero de 2026 en Albuquerque (Nuevo México).

La desaparición del general, con una trayectoria ligada a la investigación nuclear y espacial, está llena de incógnitas. Según ha relatado Sierra, McCasland abandonó su domicilio dejando atrás su teléfono móvil y sus gafas de ver, pero llevándose consigo un revólver del calibre 38, algo inusual en él. Tampoco utilizó ninguno de sus vehículos, lo que ha dificultado enormemente su localización desde que su mujer, Susan Wilkerson, denunciara los hechos.

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Días después de la desaparición, su esposa publicó en Facebook que el general no sufría demencia y que, probablemente, "sabía poco o no podía saber mucho del ovni estrellado de Roswell". Este detalle hizo saltar las alarmas, ya que McCasland fue director del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea en la base de Wright-Patterson (Ohio), un complejo con 30.000 empleados y un presupuesto de 2.200 millones de dólares.

Una lista de muertes sin resolver

La figura de McCasland aparece incluso en los papeles de WikiLeaks, donde correos entre el músico Tom DeLonge y John Podesta, asesor de Obama y Clinton, lo señalaban como un general al que "había que reclutar para conocer lo que pasó en Roswell". Pero su caso es solo el último de una cadena que, según ha explicado el experto, se ha ido reconstruyendo poco a poco y que ya suma doce víctimas entre muertos y desaparecidos.

Herrera en COPE Javier Sierra, escritor

En la lista figura Mónica Reza, de 60 años y directora del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, desaparecida en junio de 2025 mientras hacía senderismo. También Cal Gree Meyer, científico del Instituto Tecnológico de California y del JPL, que trabajó en el telescopio espacial Hubble y murió tiroteado en el porche de su casa el 16 de febrero de 2026.

A ellos se suman Michael David Hicks, de 59 años y también del JPL, fallecido por causas no reveladas; Anthony Chávez, de 78 años, del laboratorio de Los Álamos, que desapareció dejando en casa su cartera y teléfono, al igual que McCasland; y Joshua Leblanc, científico nuclear de la NASA que apareció calcinado en su Tesla en Huntsville (Alabama).

La científica que alertó de su muerte

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Uno de los casos más impactantes es el de Amy Screech, una química y bióloga que fundó el 'Instituto de Ciencias Exóticas' para desarrollar motores de antigravedad. Tras denunciar que se sentía acosada y vigilada, advirtió a su socio, el oficial de inteligencia británico Frank Milburn, que no creyera la versión oficial si aparecía muerta. Poco después, fue hallada sin vida, en lo que supuestamente fue un suicidio.

Screech había desarrollado una teoría en la que afirmaba que los supuestos extraterrestres no son más que seres humanos del futuro. "Los ultraterrestres que creo, somos nosotros en el futuro, vienen de aquí, son tú, soy yo", sostenía la científica, quien creía que una calamidad apocalíptica obligó a parte de la humanidad a sobrevivir bajo tierra, lo que explicaría su evolución y aspecto.

El Pentágono en el punto de mira

La conexión entre los casos se refuerza con la muerte de Matthew Sullivan, un veterano de la Fuerza Aérea de 39 años. Falleció por una sobredosis el 12 de mayo de 2024, solo cuatro días antes de tener que testificar en el Capitolio sobre sus conocimientos del fenómeno ovni en la base de Wright-Patterson, el mismo lugar donde trabajaba el general McCasland.

Estos sucesos se enmarcan en una pugna entre la Casa Blanca y el Pentágono por la desclasificación de información. Según Sierra, senadores y congresistas están presionando públicamente para que el Departamento de Defensa revele lo que sabe, mientras que el equipo del presidente Trump también está "empeñado en que se desclasifique este asunto". El FBI ya ha intervenido y la NASA ha anunciado su propia investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo

El misterio ha trascendido a los medios de comunicación en Estados Unidos y empieza a tener eco en la prensa internacional. Las agencias de inteligencia barajan varias hipótesis: desde una agresión de una potencia extranjera para eliminar a científicos clave, hasta una lucha interna por el control del relato entre las más altas esferas del poder estadounidense. Como concluye Javier Sierra, es una historia de la que se seguirá hablando.