El Villarreal anunciará próximamente la salida de Marcelino; Iñigo Pérez será su sustituto

El futuro de Marcelino García Toral en el banquillo del Villarreal está decidido. Según ha informado nuestro compañero de COPE Villarreal Juan Igual, el técnico no continuará la próxima temporada y el club lo anunciará la próxima semana, justo cuando el equipo certifique de manera matemática su clasificación para la Champions League.

La directiva del 'submarino amarillo' ya ha cerrado a su sustituto. El elegido para tomar las riendas del equipo es Íñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, quien se desvinculará de su club para unirse al proyecto del Villarreal.

Las palabras del técnico

Las especulaciones sobre su futuro se han visto alimentadas por las propias declaraciones de Marcelino el pasado domingo en Movistar. El entrenador, en una charla con Juanma Castañó, aseguró que "en poco tiempo, creo que se sabrá". Además, añadió: "Afortunadamente, puede que el logro de la Champions se adelante mucho más de lo que preveíamos y, entonces, aquello que sea bueno para todas las partes, decidiremos de común acuerdo comunicarlo".

IÑIGO PÉREZ

El propio Iñigo Pérez fue cuestionado hace unos días por este asunto debido a la salida de las primeras informaciones sobre su vinculación con el 'submarino amarillo'. Un Iñigo Pérez que señaló lo siguiente: "No me enteré y me enfadé con uno de mis jugadores que me hizo la broma. Si algo he intentado es que todos entiendan que lo importante es lo colectivo. No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo. Ni hablar del entrenador ni de un jugador”