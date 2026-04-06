Javier Sierra: "Lo va a cambiar todo, en la próxima década la NASA va a querer establecerse en la Luna y ahí va a empezar nuestra exploración"

La misión Artemis II ha entrado en la zona de influencia lunar y se aproxima a la cara oculta del satélite, un hito que marca un antes y un después en la carrera espacial moderna. Durante el programa ‘Herrera en COPE’, en la sección ‘Un café con Alberto Herrera’, el escritor Javier Sierra y el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, han analizado la trascendencia de esta jornada histórica.

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Aunque los astronautas de la misión Apolo 8 ya vieron la cara oculta en 1968, la perspectiva de Artemis II será inédita. "Vamos a tener una visión verdaderamente inédita, desde el punto de vista del ojo humano, de la superficie de la Luna", ha explicado Javier Sierra, subrayando que la mayor distancia ofrecerá una visión de conjunto que hasta ahora no se tenía.

El cráter Shackleton, la clave del futuro lunar

Uno de los puntos de mayor interés es el cráter Shackleton, una zona en sombra permanente donde existe agua helada. Según Juan Carlos Cortés, este recurso es "un componente fundamental para una futura colonia" y para producir combustible para futuras misiones que partan desde la Luna.

Este es el verdadero objetivo a largo plazo de la NASA. "En la próxima década la NASA va a querer establecerse en la Luna y ahí va a empezar nuestra exploración humana del espacio, no con máquinas", ha sentenciado Javier Sierra. Quien logre asentarse primero en este punto estratégico tendrá una ventaja decisiva para un establecimiento permanente.

En la próxima década la NASA va a querer establecerse en la Luna y ahí va a empezar nuestra exploración" Javier Sierra Escritor

Los momentos críticos de la misión

A pesar de los avances, la misión no está exenta de riesgos. El ingeniero del módulo de la cápsula Orión, Eduardo García Llama, ha detallado que la reentrada en la atmósfera es uno de los momentos más críticos. "La nave tiene que atravesar la atmósfera a muy altas temperaturas y a una gran presión dinámica, mientras vuela de forma guiada para intentar amerizar lo más próximo posible a los servicios de rescate", ha advertido.

EFE Imagen distribuida por la NASA que muestra la nave Orión de la misión Artemis II en su trayectoria de alejamiento de la Tierra

Otro de los desafíos es el periodo de incomunicación de unos 40 minutos que sufrirá la nave al pasar por detrás de la Luna. Durante ese tiempo, los astronautas estarán completamente solos. Las comunicaciones se gestionan a través de la red de espacio profundo de la NASA, que cuenta con tres estaciones, una de ellas en Robledo de Chavela (Madrid), que juega un papel crucial en la misión.

De Apolo a Artemis: la tecnología del siglo XXI

A diferencia de las misiones Apolo, la tecnología actual permite una mayor seguridad y precisión gracias a ordenadores más potentes y componentes miniaturizados. Sin embargo, como ha señalado Javier Sierra, "los grandes problemas como este de la comunicación a través de la Luna, esto no lo hemos resuelto todavía".