David Sánchez cuestiona si la cantidad de goles de Mbappé se traduce en algo positivo en los equipos en los que juega: "Condiciona demasiado"

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y su rendimiento en la presente temporada generó un intenso debate en 'El Partidazo de COPE'. Con la única baja de Toni Kroos el pasado verano, la incorporación del astro francés fue el único cambio en la plantilla del campeón de Europa. Sin embargo, el periodista David Sánchez ha planteado una visión crítica que se aleja del optimismo general, cuestionando si su fichaje es garantía de éxito y si su estilo de juego ha podido afectar negativamente al equipo.

Un análisis más allá de los goles

Para Sánchez, considerar que el equipo ha mejorado automáticamente con la llegada del "mejor jugador" es un análisis reduccionista. El colaborador ha recordado el rendimiento de sus equipos anteriores. "La animalada de goles que marca Mbappé en el Madrid también los marcaba en el París Saint Germain, y al margen de la liga francesa, no ganó prácticamente nada", ha señalado, sugiriendo que su impacto individual no siempre se traduce en éxito colectivo.

El argumento principal de Sánchez es que Mbappé "es un grandísimo jugador, para mí, de los mejores del mundo, pero condiciona demasiado los equipos". Esta idea pone el foco en cómo la dinámica del conjunto blanco, que viene de ser campeón de Europa, podría verse alterada por la necesidad de adaptar el juego a la estrella francesa, en lugar de que él se adapte al bloque ya consolidado.

El factor defensivo y el precedente del PSG

En el debate ha surgido la recordada frase de Luis Enrique cuando se confirmó la marcha de Mbappé del PSG: "Tranquilos, que vamos a ser mejores sin él". Esta afirmación, que en su momento pareció arriesgada, se ha explicado en el programa por un factor clave: el defensivo. Se ha apuntado a que sin Mbappé, descrito como un "alma libre defensivamente", el equipo parisino podía funcionar de una manera más cohesionada como bloque.

Otros participantes en la tertulia han rebatido esta perspectiva, cuestionando que se pueda culpar a Mbappé del mal rendimiento de sus compañeros. Sin embargo, el debate sobre el valor real de sus goles si no van acompañados de títulos ha seguido sobre la mesa, con argumentos como el de la selección francesa, donde se ha defendido que Griezmann fue más determinante. "¿Cómo te va a igual con los goles que no ganan?", se ha llegado a escuchar en la discusión.