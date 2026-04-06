Tecnología, entrenamiento y la engañosa estrategia de la CIA: claves en la histórica operación de rescate del piloto derribado en Irán

Cuando se cumplen 38 días de guerra entre Estados Unidos e Irán, la tensión entre estos países ha crecido en las últimas horas cuando las milicias iraníes derribaron, por primera vez, el pasado viernes un caza F-15E Strike Eagle norteamericano con dos pilotos a bordo.

A consecuencia del impacto, la tripulación del caza tuvo que eyectarse. Una acción por la que uno de los pilotos pudo ser rescatado al caer en una zona próxima accesible para las fuerzas estadounidenses; mientras que el otro ha estado desaparecido en territorio enemigo durante 48 años, al caer muy cerca de las patrullas iraníes.

Se trata del coronel oficial de sistema de armas que, gracias al duro entrenamiento SERE (Supervivivencia, Evasión, Resistencia y Escape) que reciben los aviadores estadounidenses para estar preparados por si tienen que eyectarse sobre territorio enemigo durante un conflicto, ha logrado sobrevivir dos días a la espera de un rescate que ha mantenido en vilo durante todo el fin de semana a Estados Unidos.

Incluido el presidente Donald Trump que desde que conociera la noticia del avión derribado, el primero desde que se iniciara la guerra, y la desaparición de uno de sus pilotos, decidió recluirse en la Casa Blanca, cancelando sus viajes y su agenda de fin de semana, para seguir de cerca una de las operaciones más complejas y difíciles para rescatar a uno de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Finalmente, el domingo, Trump confirmaba a través de la red social Truth que el coronel oficial de sistemas de armas había sido rescatado "en una de las operaciones más audaces del país".

EFE Mensaje de Trump afirmando que el Ejército de EE. UU. rescató con vida al piloto del avión derribado en Irán

Iniciaba su mensaje el presidente estadounidense así: "¡LO CONSEGUIMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, un coronel muy respetado, ¡y me complace anunciarles que ahora está SANO Y SALVO!...".

"Bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas. Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ocurrido ayer, el cual no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!... ", continuaba el mensaje de Trump.

Una histórica operación de Búsqueda y Rescate en Combate (CSAR) por la que, gracias a las técnicas de evasión y escape del experimentado coronel oficial de sistemas de armas, la tecnología con la que van equipados, el trabajo del Ejército estadounidense y la estrategia engañosa de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) ha sido satisfactoria.

Una operación de alto voltaje

Una misión que el corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete, ha calificado en 'La Tarde' la misión como "una de las operaciones de más alto voltaje en años y que más se ha seguido aquí en Estados Unidos".

00:00 Volumen Descargar Pilar Abad Queipo David Alandete, corresponsal de COPE en EE.UU, habla de los planes de Trump sobre Irán tras haber rescatado al piloto desaparecido tras ser derribado su avión por las milicias iraníes

Resalta Alandete, además, que el rescate fue dirigido personalmente por el presidente e incluyó una operación encubierta de la CIA para despistar al régimen iraní, lo que evidencia la complejidad y el riesgo de la misión.

la gran tecnología geolocalizadora y la formación del coronel desaparecido

Muchas son las preguntas que nos hacemos una vez conocida la historia de este coronel oficial de sistema de armas que ha logrado sobrevivir en las montañas iraníes, herido, durante 48 horas a la espera de ser rescatado.

Una de las bases de la formación de los miembros de las fuerzas Aéreas de EStados Unidos es, como ya hemos mencionado con anterioridad, el entrenamiento SERE (Supervivivencia, Evasión, Resistencia y Escape).

Teherán bajo las bombas de los ejércitos de Israel y Estados Unidos TABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Gracias a esas técnicas de evasión y de escape, este piloto pudo esconderse en la grieta de una montaña tras lograr subir unos 2.000 metros, a pesar de estar herido, para lograr esconderse a la espera de ser rescatado.

Sin olvidarnos del equipo con el que cuentan, de gran tecnología, que permite su geolocalización, evitando ser descubiertos por el enemigo. En este caso ha sido determinante el uso de una baliza geolocalizadora (o faro de rescate del avidador) así como la radio de búsqueda de rescate por lo que pudo ser localizado.

Dispositivos electrónicos que se guardan en el chaleco de supervivencia de la tripulación aérea y que transmiten señales encriptadas que pueden ser detectadas por aeronaves y satélites, permitiendo a los helicópteros de rescate ubicar al piloto para su evacuación.

LA ESTRATEGIA DE ENGAÑO DE LA CIA, CLOAVE EN LA OPERACIÓN DE RESCATE DE LA CIA

Si tan importante ha asido la trayectoria, formación y la tecnología con la que contaba el piloto desaparecido durante 48 horas en territorio iranía para su rescate; tanto o más ha sido la estrategia de engaño que ha ññevado a cabo la CIA para lozalizarlo.

Según informaba la CBS en plena operación, la CIA difundió el bulo de que las fuerzas estadounidenses ya habían localizado al piloto desaparecido y había sido trasladao por tierra para repatriarlo.

Una estrategia con el objetivo de frustar la búsqueda por parte de Irán mientras las fuerzas de Estados Unidos podían seguir realizando las labores de búsqueda en la montañas iraníes donde se encontrab el piloto.

Con este plan, la CIA pudo ganar tiempo para localizar la ubicación exacta del oficial y poder dar las coordenadas al Ejército para que pudieran rescatarlo.