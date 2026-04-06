Pablo López, experto económico: "Tu hijo a los 18 años tendrá 40.000 euros si unos padres abren una cuenta, empiezan a ahorrar 100 euros al mes y los invierten en un ETF"

En el espacio de 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna' de COPE, el experto económico y country manager de Trade Republic en España, Pablo López Gil-Albarellos, ha abordado una cuestión clave para muchas familias: el ahorro infantil. Junto a Pilar García de la Granja y Ángel Expósito, López ha lamentado un dato preocupante: "de media, los jóvenes en España están alcanzando la mayoría de edad con menos de 5.000 euros ahorrados", una situación que califica de "muy triste" y para la que existen soluciones efectivas.

La clave para cambiar esta realidad reside en dos conceptos fundamentales: empezar pronto y aprovechar el poder del interés compuesto. Pablo López ha presentado un ejemplo muy claro: "Si unos padres abren una cuenta y empiezan a ahorrar 100 euros al mes y los invierten en un ETF del MSCI, que de media da un 7 por 100 anual, cuando alcanza la mayoría de edad, con 18 años, ya habrá ahorrado más de 40.000 euros". Esta es una de las claves para que tus ahorros crezcan, un capital que podría destinarse a "una entrada de la casa, para continuar con los estudios o incluso para seguir ahorrando para su jubilación".

Cuando alcanza la mayoría de edad, con 18 años, ya habrá ahorrado más de 40.000 euros"

EFE/J.M Garcia Imagen de archivo de una adolescente con un teléfono móvil.

Los errores más comunes al ahorrar

Durante su intervención, el experto ha hecho autocrítica sobre los hábitos de las familias españolas. "El principal error que cometemos las familias ante esta cuestión es empezar tarde", ha señalado. Aunque España es un país ahorrador, ese ahorro a menudo está mal remunerado. Otro error común es pensar que la gestión del ahorro infantil "fiscalmente no puede ser una buena decisión", una creencia que López se ha encargado de desmentir.

El principal error que cometemos las familias es empezar tarde"

Realmente, al abrir una cuenta de ahorro infantil, lo que se hace es "aparcar parte de tu patrimonio en otra cuenta, y por tanto, la base del ahorro baja", ha explicado. Si bien ha reconocido que puede afectar el impuesto de sucesiones, ha matizado que "en muchas de las comunidades está exento", por lo que las ventajas superan ampliamente los posibles inconvenientes.

EFE Jóvenes realizando un examen

Alternativas de inversión para menores

Lejos de la tradicional hucha, hoy en día los padres tienen a su disposición "muchas alternativas para poder abrir cuentas infantiles de ahorro". Precisamente, ha mencionado la cuenta infantil de Trade Republic, que no solo remunera el efectivo, sino que permite "conformar una cartera de ETFs y fondos indexados con las comisiones más bajas del mercado". Esta capacidad de ahorro es fundamental, sobre todo cuando la precariedad dificulta el sostenimiento de los jóvenes.

La conclusión de los expertos en 'La Linterna' es clara: la educación financiera desde una edad temprana es la herramienta más poderosa para garantizar la estabilidad económica futura. Fomentar el hábito del ahorro y la inversión de forma automática y constante desde el nacimiento puede marcar una diferencia sustancial en la vida de un joven al cumplir los 18 años.