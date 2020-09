La pasión por el rock de Marisa: “Soy una señora mayor, pero bailo más que las de 25. Larga vida al rock"

El pasado fin de semana, durante 48 horas sonaron las 500 mejores canciones de la historia del rock según los oyentes de RockFM. Aunque las restricciones impuestas frente al coronavirus hicieron que no desfilaran famosos por los estudios de la radio, el contacto directo se sustituyó por el aliento y el apoyo de rostros conocidos como Antonio Resines, Jorge Fernández, Fele Martínez, Nancho Novo, Gonzo o Iñaki López. El Pirata fue el encargado de abrir este festival de música en el que sonaron, entre otros, Queen, AC/DC, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Metallica o Guns N'Roses. Junto a él estuvieron Marta Vázquez, Mariskal, Alberto Mazcuñán, Rodrigo Contreras, Raúl Carnicero, Diego Cardeña, Jorge Plané y Carlos Medina. A ellos se sumó el trabajo desde casa de buena parte del equipo de RockFM para lograr que esta maratón haya salido adelante con gran éxito.

Tras la resaca del fin de semana, este lunes en 'Herrera en COPE' le hemos preguntado a los oyentes por su primer contacto con el rock y su himno de cabecera. Entre todas las llamadas ha destacado la de Marisa, que ha clamado “larga vida al rock and roll” nada más entrar en directo.

La fósfora ha dicho que “ayer mismo estaba cociando y salió la canción de Queen de 'The Show Must Go On'” y se le “caían las lágrimas”. “Cuando mis hijos eran pequeños hacía de madre, pero luego me los he llevado a todos” de conciertos. “Me lo he pasado en La Riviera maravillosamente bien. Era como si estuviéramos en un sitio mágico”, ha comentado.

La oyente, que ha visto a Bruce Springsteen, ha dicho que su “grupo favorito es AC/DC”. De hecho, ha estado en sus conciertos “cuatro veces”. “Soy una señora mayor, pero cuando me pongo con la música soy una más del grupo, bailo más que las chavalas de 25 y todavia quiero ir y disfrutar de los conciertos”, ha comentado.

Junto al de Marisa, el titular que han dejado los oyentes de RockFM es que AC/DC ha logrado desbancar a Queen de lo más alto de la lista con su tema 'Higway to Hell'. El mítico 'Bohemian Rhapsody', ganador de ediciones anteriores, se ha quedado en un discreto tercer lugar que sabe a poco, después de ceder el segundo puesto a Led Zeppelin y su inolvidable 'Stairway To Heaven'.

La lista definitiva ha dejado otras sorpresas. Por ejemplo, la escalada de bandas como Muse, que se posiciona entre los 50 grupos más votados. Por supuesto, en esta edición de RockFM 500 tampoco ha podido faltar Pink Floyd y su mítico 'Echoes', de 23 minutos de duración.

La edición RockFM 500 de este 2020 ha sido muy especial, ya que ha supuesto el regreso del presentador de 'El Pirata y su banda' a los estudios centrales de la emisora seis meses después de su marcha como consecuencia de la pandemia.