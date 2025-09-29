Gonzalo Miró da los nombres de los futbolistas del Real Madrid que debieron ser expulsados en el derbi: "El Atlético ganó pese al árbitro"

Uno de los protagonistas indirectos en el derbi de LaLiga que disputaron el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Estadio Metropolitano el pasado sábado fue el colegiado. El árbitro Alberola Rojas tomó algunas decisiones que no terminaron de gustar ni a unos ni a otros. Por ese motivo, el arbitraje de las jugadas más controvertidas fueron objeto de análisis en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego.

900/Cordon Press Alberola Rojas, hablando con Carvajal y Sorloth durante el Atlético-Real Madrid900/Cordon Press

Uno de los que se atrevió a analizar el derbi incluyendo lo sucedido con el arbitraje fue Gonzalo Miró. El comentarista habitual de la Cadena COPE con los partidos del Atlético de Madrid fue muy claro a la hora de querer desmarcarse de la opinión de otros compañeros, "si no lo hace Petón ya lo hago yo" para asegurar que "el Atlético de Madrid ganó" este sábado al Real Madrid "a pesar del árbitro. Yo creo que ganó a pesar del árbitro", repitió.

Y pasó a precisar que los jugadores del Real Madrid "Güler y Carreras no tenían que haber terminado el partido".

Para Miró, al futbolista turco del Real Madrid "le perdonan una tarjeta amarilla clarísima en el primer tiempo. Y la segunda, que a mí me parece un penalti como un piano, se hubiera sido la expulsión". En cuanto a Álvaro Carreras y, añade, "a Mbappé, a los dos, les perdonan dos tarjetas amarillas por tirarse dos piscinazos lamentables dentro del área, que también hubieran sido tarjetas amarillas", insistió.

Jugada del penalti de Güler sobre Nico en el Atlético-Real Madrid

El contrapunto lo puso Paco González, que le recordó a Gonzalo Miró que, siguiendo ese mismo criterio, el jugador del Atlético "Giuliano Simeone, igual puede tirarse siete u ocho veces en un mismo partido", aunque Miró mantuvo que la clave para expulsar o no a un jugador que se tire en el área es, "la de Carreras, que se intenta tirar en el área engañando al árbitro. Y si es la segunda..."

Su sentencia sigue siendo clara: "El árbitro perjudicó al Atlético de Madrid" y está completamente convencido de que Alberola Rojas perdió "dos rojas" al Real Madrid.