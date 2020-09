AC/DC desbanca a Queen en el trono del RockFM500

El coronavirus, “trotavirus” que diría El Pirata, no detiene a RockFM, que un año más ha revolucionado el fin de semana con el especial RockFM 500, en el que el gran titular es que AC/DC ha logrado desbancar a Queen de lo más alto de la lista con su tema 'Higway to Hell'. El mítico 'Bohemian Rhapsody', ganador de ediciones anteriores, se queda en un discreto tercer lugar que sabe a poco, después de ceder el segundo puesto a Led Zeppelin y su inolvidable 'Stairway To Heaven'.

Un maratón que ha encabezado El Pirata junto a todo el equipo de RockFM, y donde los amantes de este género musical han podido escuchar un total de 498 canciones de una lista que los oyentes y usuarios han ayudado a conformar.

La lista definitiva, que también puedes consultar, ha dejado otras sorpresas. Por ejemplo la escalada de bandas como Muse, que se posiciona entre los 50 grupos más votados. Por supuesto, en esta edición de RockFM 500 tampoco ha podido faltar Pink Floyd y su mítico 'Echoes', de 23 minutos de duración (una de las canciones más largas que solo puedes escuchar en Rock FM).

La edición RockFM 500 de este 2020 ha sido muy especial, ya que ha supuesto el regreso del presentador de 'El Pirata y su banda' a los estudios centrales de la emisora seis meses después de su marcha como consecuencia de la pandemia.

Pero comunicador no ha estado solo en esta locura radiofónica, ya que en todo momento ha estado acompañado de Marta Vázquez, Raúl Carnicero, Carlos Medina, Rodrigo Contreras, Jorge Plané, Diego Cardeña, Alberto Mazcuñán o de Vicente "Mariskal" Romero. A ellos se han sumado el trabajo desde casa de buena parte del equipo de RockFM para lograr que esta maratón haya salido adelante con gran éxito.

Los 50 primeros puestos de la lista

01. AC/DC - Highway To Hell

La carretera que llevó el hard rock a todas partes del globo y del tiempo. ¡Muchas gracias por acompañarnos hasta el final!

02. Led Zeppelin - Stairway To Heaven

Acordes terrenales para una canción de otro planeta.

03. Queen - Bohemian Rhapsody

Este año han quedado terceros, pero tranqui, que aún se clasifican para la Europa Legue .

04. Guns N' Roses - Sweet Child Of Mine

Ni ellos mismos sabían que estaban haciendo algo tan bueno.

05. John Lennon – Imagine

De esto que, sin querer, juntas tres acordes y compones el mayor himno por la paz jamás creado.

06. Bon Jovi - Livin' On A Prayer

El culmen de la genialidad creativa de Bon Jovi.

07. Metallica - Nothing Else Matters

Nunca cuatro cuerdas al aire habían causado tanto impacto.

08. The Rolling Stones – Satisfaction

Lo soñaron, lo hicieron realidad y, a la vista está, lo petaron.

09. Bob Dylan - Like A Rolling Stone

Tan inmensa que merece un Premio Nobel.

10. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Tan robusta como el sonido de las secuoyas cayendo en Aberdeen.

11. Eagles - Hotel California

Metieron la tradición americana en una coctelera, la agitaron y salió esto.

12. Pink Floyd - Wish You Were Here

Un suave latigazo de emociones que te sube por la espalda hasta quebrarte el alma.

13. Deep Purple - Smoke On The Water

¿Hay que quemar nuevamente un casino para que salga otra similar?

14. Bruce Springsteen - Born To Run

Cuando la energía se desbordó, el Boss creó esta canción para encauzarla.

15. Dire Straits - Sultans Of Swing

No hacía falta usar púa para hacer una gran canción a la guitarra.

16. U2 - With Or Without You

Un suave canto que acaba en euforia.

17. The Beatles - Hey Jude

El mundo se paró cuando apareció esta canción.

18. The Who - My Generation

La canción más visceral de la historia del rock.

19. Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama

La banda nos hizo saber que todos teníamos nuestro hogar en Alabama.

20. Derek & The Dominos – Layla

Una montaña rusa de emociones.

21. Scorpions - Still Loving You

Si le pones esta y no vuelve, mejor déjalo.

22. The Rolling Stones - Start Me Up

No es que abran los conciertos con ella, es que cuando las escuchas se te abre el mundo.

23. Queen - Don't Stop Me Now

Nadie les para.

24. Pink Floyd - Comfortably Numb

Aunque mucha gente piensa que trata sobre las drogas, Roger Waters la escribió recordando una terrible fiebre que pasó en su infancia.

25. Bob Dylan - Blowin' In The Wind

Un ejercicio preciosista con uno de los mensajes más potentes de la historia de la música.

26. Oasis – Wonderwall

Los hijos de The Beatles en los ‘90… No, en serio, temazo.

27. Metallica – One

Habla de la guerra conteniendo una en sí misma.

28. The Doors - Break On Through

Lo más parecido a dar un paseo en coche por Venice Beach.

29. AC/DC - You Shook Me All Night Long

Transmite ganas de vivir… y también de irse de fiesta.

30. Led Zeppelin - Whole Lotta Love

Una virguería sonora de los genios del rock and roll.

31. David Bowie – Heroes

Porque todos podemos ser héroes por un día.

32. Boston - More Than A Feeling

¿Hard rock y positivismo? Se demostró que era posible.

33. Green Day - Basket Case

La frescura que salvó a los ‘90 en su camino hacia la depresión.

34. Bruce Springsteen - Born In The U.S.A.

El antihimno norteamericano.

35. Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain?

Una lección de cómo dar profundidad a la sencillez.

36. Guns N' Roses - Welcome To The Jungle

¿Qué nos hubiera dicho aquí un delincuente? Así se llamaría la versión española. ¡Flipante!

37. Jimi Hendrix - Purple Haze

Hasta aquí llega en nuestra lista el mejor guitarrista de todos los tiempos.

38. Elvis Presley - Jailhouse Rock

Si no te da un escalofrío es que no te gusta el rock.

39. Muse - Plug In Baby

¡Es que lo clavaron!

40. The Rolling Stones - Gimme Shelter

Te lleva al éxtasis, te agarra y te enroca.

41. U2 - Sunday Bloody Sunday

El lado más reivindicativo de Bono.

42. The Clash - London Calling

La fotografía perfecta del Londres de finales de los ‘70.

43. Lynyrd Skynyrd - Free Bird

Una pieza maestra con uno de los mejores solos de guitarra de la historia.

44. David Bowie - Space Odditty

Si los extraterrestres vienen será por escuchar esta canción y no por los mensajes de la NASA.

45. AC/DC - Whole Lotta Rosie

Era solo cuarto y mitad, pero AC/DC nos la dieron entera.

46. Aerosmith - Dream On

Cuando no se puede subir más, ahí está “Dream On”.

47. The Who - Baba O' Riley

En su loca intro se esconde un mensaje secreto.

48. Dire Straits - Walk Of Life

Aquel día Knopfler debía estar muy alegre.

49. The Animals - The House Of The Rising Sun

Parece imposible, pero cada año mejora.

50. Black Sabbath – Paranoid

Contra todo pronóstico, este tema supuso el ascenso de Black Sabbath.

Pincha en este enlace para ver la lista completa de RockFM 500 en la web de RockFM.