El gracioso sobrenombre con el que un oyente ha bautizado a Herrera

¿Qué comercio has visto desaparecer? ¿Han influido las nuevas tecnologías? ¿Quizás la competencia de las grandes empresas a través de Internet? Este miécoles los oyentes de Herrera se han pronunciado al respecto.

Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' Alberto, seguidor "desde hace muchísimos años" de Herrera.

Por eso, ha querido elogiar al comunicador, al que ha elevado a la categoría de "ministro de las Ciencias de la Información" y de "caballero Jedi por la manera que trata a las personas y el arte con el que dice las informaciones", ha explicado el oyente en referencia al universo de Star Wars creado por George Lucas, donde los Jedi son defensores de la paz y personajes de gran poder y sabiduría.

"Desde las 6 de la mañana estoy ahí pendiente para que no me llame camastrón", le ha espetado a Herrera.

Según ha dicho, en los años 70 su madre compraba muchos retales de tela, que valían dos pesetas, y con eso le hacía las sábanas, ya fueran de Micky o de Epi y Blas. "Las unía y las cosía y a lo mejor le salían a 8 o 10 pesetas, cuando en el comercio valían 90 pesetas".

"Ahora mismo yo tengo en una cama esas sábanas. Los recuerdos y el valor que le das a esas cosas vuelven a uno sensible. Ahora no le das importancia a las sábanas y no apreciamos esos sentimientos", ha subrayado.

El oyente ha manifestado las bondades del pequeño comercio porque "siempre ha tenido una atención muy buena, muy familiar". A su juicio, "ahora vas a un gran comercio y le preguntas por un textil y no saben qué responder". Por eso, ha elogiado a los tenderos de toda la vida que, en las grandes ciudades, corren el riesgo de desaparecer.