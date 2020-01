La compra más sorprendente de un oyente a través de un portal de segunda mano

¿Te has comprado algo llamativo de segunda mano? ¿Quizás ropa interior? ¿Te has quedado con la boca abierta ante lo que ofrecen en el mercado? Hasta el propio Carlos Herrera ha asegurado que ha intervenido en estos espacios.

Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' Carlos, que compró dos cachorros de bulldog porque su mujer quería un perro y celebraban su aniversario.

Como en una tienda de animales el precio era alto, decidió consultar en el portal Milanuncios, donde un chico vendía perros a particulares. El oyente decidió hacerse con la pareja de bulldog, aunque desgraciadamente ambos murieron de listeriosis al poco tiempo.

"A partir de ahí decidí adoptar", ha dicho. Y es que, aunque el oyente ha reconocido haber comprado animales, hay muchos abandonados en refugios pendientes de encontrar un hogar en el que ser felices.

"Yo lo he hecho, pero no hay que apoyar este gesto porque los animales no son cosas de segunda mano", ha argumentado.