El remedio que aplica un oyente de Carlos Herrera con el que se ha despedido para siempre del estreñimiento: en dos pasos

Hablamos con nuestros 'Fósforos', en esta ocasión, sobre remedios caseros. Nos responden en el 900.50.60.06. La primera oyente, llamada Lucía, afirma que en su casa hacen muchas cosas caseras para remediar la tos y otras dolencias. Se centra en uno. Y es que su padre sacó una botella de alcohol. Ella tenía diez años. Le dijo que no se bebiese el chupito y que lo moviese hace un lado de la boca para que dejase de dolerle la muela.

Javi nos cuenta que su abuela le dijo un remedio infalible. Le salieron papilomas en las manos. Llegó a tener 28. Le pilló en el servicio militar y ahí se los quemaron. Pero le volvieron a salir. "Mi abuela me dijo que cogiese una cajita donde se guardan los pendientes, lo quité todo, lo llené de sal y lo volví a liar en papel de regalo", cuenta.

Dice que le dijo que echase esa caja por una calle por donde iba a pasar. Y, sin percatarse, se le fueron quitando poco a poco. En menos de un año se le fueron cayendo todas.

Emeterio, a sus 73 años, recuerda que cuando era pequeño y se resfriaba "mi madre pelaba una patata, las hacía rodajas, y nos ponía un trozo de patata en cada pecho. Funcionaba".

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como José Luis. Nos llama desde Alicante. Desde que era pequeño, sufría mucho de estreñimiento. Hasta los 20 años, le daban muchos dolores y todo. Ahora tiene 55 años. Alguien le dijo que se tomase una cucharada de aceite de oliva en ayunas y un vaso de agua fría. "Desde hace 35 años no he sufrido más de estreñimiento". Este remedio, incide, le ha funcionado. Tanto que ya no sufre de esa dolencia.

Loli tiene otro truco casero que quiere compartir con nosotros. Ella utiliza las piñas de los pinos, cuando están verdes, "y como yo hago senderismo siempre cojo. Tengo la casa llena de piñas. Si las echas por los rincones del baño, de la cocina, donde pueden colarse las cucarachas. En muchísimos años he visto, como mucho, una. Es un olor muy fuerte que les repele".

Después, Mayka indica que tiene un remedio para deshacerte de una verruga. A su hijo le salió uno y "no había manera de quitarla. Un buen día, una señora mayor me dijo que cortase una corteza de jamón y que le frotase en la verruga. Le froté cada día y, cuando me quise dar cuenta, no tiene ni cicatriz. De esto hace ya 43 años".

Un 'Fósforo' llamado Iván tiene un remedio familiar. Cortan el pelo en luna menguante para que el pelo crezca más fuerte. Igual que las uñas de las manos. Pero las uñas de los pies en luna creciente. A sus 61 años, cuenta con una buena melena.

Por último, María nos dice que tiene un remedio natural antiinflamatorio. El ajo. Tenía mucho dolor en las caderas "y empecé a tomarme un ajo tragado en ayunas por la mañana. Selecciono los más pequeños".