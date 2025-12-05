Pablo: "Pensaba que era una broma. Estuve en Mallorca y me sorprendí cuando fui a la recepción de un congreso y vi que la chica se llamaba Andalucía"

El programa 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera, ha vivido una auténtica revolución en su sección 'La Hora de los Fósforos'. La propuesta de compartir los nombres más raros escuchados por los oyentes ha desatado una oleada de mensajes y llamadas con historias de lo más singulares.

Entre todas las anécdotas, ha destacado la de Pablo, un oyente que relató su experiencia en un congreso en Mallorca. Al llegar a la recepción, se encontró con una trabajadora cuyo nombre era Andalucía. Según explicó, su sorpresa fue mayúscula: "Pensé que era una broma", confesó en antena.

Lejos de ser una invención, el propio presentador pudo confirmar con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que 27 mujeres en la provincia de Sevilla se llaman así, con una edad media de 25 años. Un caso similar al de Triana, que pasó de ser el nombre de un barrio a un nombre de pila muy popular.

Nombres de película y televisión

La ficción se ha revelado como una gran fuente de inspiración. Un oyente llamado Billy compartió que una amiga suya llamó a su hijo Maverick, como el protagonista de 'Top Gun'. Otros han optado por nombres de series, como 'Earl' ('Me llamo Earl') o 'Daryl' ('The Walking Dead'), demostrando que la pantalla influye directamente en el registro civil.

En esta misma línea, un padre llamado Alfonso tuvo que recurrir al consulado de Estados Unidos para que le aprobaran el nombre de Kaylani, de origen hawaiano. Finalmente, el juzgado le obligó a añadir un nombre español delante, quedando como Ana Kaylani.

Creaciones únicas, acrónimos y topónimos

La creatividad de los padres no tiene límites, como demuestra el nombre de Iráger. También han salido a la luz nombres tan peculiares como 'Proyecto', el de un hombre mayor, o combinaciones de topónimos como los de tres hermanos llamados África, León y Lobo. Incluso apellidos ilustres, como en el caso de 'Roland Garros', que se han convertido en nombres de pila.

Frente a las modas, hay quienes prefieren nombres con un origen antiguo y menos común. Es el caso de Daniel, un oyente que buscaba algo diferente para sus hijos y los llamó Adai y Edrei, ambos de origen 'hebreo'. "Buscamos unos nombres diferentes y rebuscados", ha explicado para justificar su elección.

Junto a estas elecciones, también se ha hablado de nombres tradicionales españoles que, aunque menos frecuentes hoy en día, siguen presentes. Ejemplos como Regla, Montaña o Robledo han sido mencionados por los "fósforos", demostrando la gran diversidad y riqueza onomástica que existe en España.

De los nombres de pila a los de locales comerciales

Pero la creatividad de los 'Fósforos' no se detiene en los nombres de pila. Tal y como recordaron algunos oyentes, hace un tiempo, los colaboradores de 'Herrera en COPE' también desvelaron los nombres más singulares de locales comerciales que se habían encontrado por toda España, demostrando que el ingenio va mucho más allá del registro civil.

Entre las anécdotas más celebradas, un 'fósforo' llamado Mario contó cómo descubrió que sus comerciales en Gijón se tomaban sus vinos en un bar llamado 'Bar la Oficina'. De forma similar, otro oyente de Sevilla compartió el curioso nombre de un local de patatas fritas en el centro de la ciudad: 'La papa que llevas'.

Palencia Brava Patatas fritas, sin salsa

La lista de ejemplos no terminó ahí. Desde un restaurante en Motril que aludía a una conocida hamburguesería bajo el nombre de 'McMickey', hasta un antiguo bar de copas en una farmacia que se llamaba 'Barmacia de Guardia'. Incluso en el Puerto de Santa María, un repartidor encontró un restaurante con el llamativo nombre de 'Échate pa' lla'. Escucha aquí la sección íntegra.