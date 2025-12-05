El meteorólogo José Antonio Maldonado advierte de un cambio drástico en el tiempo para el puente de diciembre: este será el fenómeno protagonista

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado la previsión del tiempo para el Puente de Diciembre en su sección habitual en el programa 'Herrera en COPE'.

En conversación con Carlos Herrera, ha explicado que el panorama meteorológico cambiará radicalmente a partir del sábado, cuando las lluvias den paso a un anticiclón que traerá consigo un fenómeno protagonista: la niebla.

Lluvia y niebla para empezar el puente

El puente arranca con un frente que dejará lluvias este viernes y mañana sábado, aunque serán, en general, de poca monta. Las precipitaciones afectarán principalmente a la mitad occidental de la península, sobre todo a Galicia y la zona del Cantábrico.

En lugares como Sevilla, Carlos Herrera ha descrito la precipitación como una "agüita fina", a lo que Maldonado se ha referido como "niebla meona", un término que el comunicador ha calificado como "muy bonito".

Se van a producir numerosos bancos de niebla en el interior de la península" José Antonio Maldonado Meteorólogo

Sin embargo, la situación cambiará el mismo sábado. Según Maldonado, "el sábado el tiempo ya cambia, estabiliza, entra una cuña anticiclónica". Para el domingo, "el anticiclón estará centrado en mitad de la península".

La principal consecuencia será la formación de "numerosos bancos de niebla en el interior de la península", por lo que el meteorólogo ha pedido precaución en los viajes. Estas nieblas podrían ser persistentes en bastantes zonas y mantenerse durante todo el día.

El cambio de tiempo traerá una bajada de las temperaturas mínimas, pero, por el contrario, "subirán las máximas". Esta misma situación de tiempo estable, sin lluvias y con nieblas en valles como el del Guadalquivir y el Guadiana, se mantendrá durante la jornada del día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Maldonado también ha apuntado que casi todas las estaciones de esquí de España están ya abiertas para los aficionados.

Sevilla, un 'pañuelo' para Herrera y Maldonado

Durante la sección, ambos comunicadores han compartido anécdotas sobre sus últimas andanzas en Sevilla, demostrando lo fácil que es encontrarse en la ciudad.

Alamy Stock Photo Calle de Sevilla

Maldonado relató una comida con 27 amigos del colegio en el restaurante 'Real de la Carretería', un local que Herrera también frecuenta. Por su parte, el presentador de COPE tuvo el día anterior la comida de Navidad de la emisora en 'El Cairo' y pasó por bares como la 'Bodeguita San Lorenzo', donde elogió sus migas: "son las mejores fuera de las de mi casa que me he comido en mi vida".

La conversación derivó hacia la dificultad de encontrar mesa en los restaurantes de la capital andaluza durante estas fechas. Maldonado ha contado con humor la respuesta que le dan en uno de sus sitios preferidos cuando intenta reservar: "Mire usted, no tenemos mesa. Tenemos que matar a alguien, si quieres lo matamos. Y te dejamos la mesa, pero queda feo". Un reflejo, como ha concluido Herrera, de que "está todo hasta arriba" en estos días previos a la Navidad.