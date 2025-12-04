Juan: "Mi hija quería un caballo y un amigo conocía a alguien que vendía uno. Me dijeron que valía 80 euros y me quedé de piedra"

El programa Herrera en COPE, en su sección La Hora de los Fósforos, ha sido testigo de una de esas historias que parecen increíbles.

Juan, un camionero que se encontraba de ruta por Mérida tras un viaje de doce días desde Austria, ha compartido con Alberto Herrera y los oyentes la que probablemente sea una de las gangas más asombrosas: la compra de un caballo por solo 80 euros para su hija.

Todo comenzó hace tres años, cuando su hija, que ahora tiene once, le pidió un caballo. A través de un amigo, Juan contactó con un propietario que vendía el más viejo y noble de sus tres equinos. El precio dejó a todos perplejos: "80 euros", e incluía la montura y el bocado. La parte más costosa, paradójicamente, fue la burocracia: "Me costó 2 veces más que el caballo", ha afirmado Juan, quien todavía conserva el animal.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de un caballo

Otras gangas insólitas de los oyentes

El testimonio de Juan ha llegado en un programa dedicado a las grandes ofertas. Otra de las anécdotas más llamativas ha sido la de Tony, una maestra jubilada que quiso comprar un Belén para su clase en una tienda. Al comprobar que faltaba la figura del Niño Jesús, se lo comunicó al vendedor, cuya solución fue ofrecer un descuento cada vez mayor.

La surrealista negociación terminó sin éxito, ya que el vendedor no comprendía el problema de fondo. La oferta bajó de 9 a 6 euros, pero Tony se fue sin el portal: "No, no pasa nada, coplo más barato, 8 euros", le insistía el hombre. No fue la única experiencia curiosa, otro oyente, Antonio, ha relatado cómo en su viaje de novios a Río de Janeiro un vendedor lo persiguió para regalarle un sombrero que no quiso comprar.

El arte de comprar en mercadillos

Los mercadillos y los chollos han sido protagonistas, como ha contado Carmen, quien ha presumido de haberse comprado una parca de marca por "2 euritos" en Los Invasores. Otros oyentes, como Antonio, han admitido su falta de habilidad para encontrar estas ofertas, a diferencia de su mujer, que tiene "un imán" y ha llegado a encontrar chaquetas de piel de primeras marcas a 20 euros.

Este fenómeno de los chollos ha tenido un eco especial durante la reciente campaña del Black Friday, una fecha en la que los oyentes también compartían, hace un tiempo por estas fechas, sus hallazgos más notables, demostrando que la búsqueda de ofertas se intensifica en días señalados.

Europa Press Escaparate de Black Friday

Entre los testimonios recogidos, destaca el de Marisol desde Galicia, quien, siendo originaria de Argentina, ha aprovechado la ocasión para buscar un dron para grabar las playas de Galicia y compartir los vídeos con sus familiares. Con un toque de humor, confesaba que también le tentaba 'el objeto este para bajar la papada'.

Por su parte, David, de Toledo, ha decidido adelantarse al verano comprando una tabla de paddle surf con la que se ha ahorrado entre 60 y 100 euros. Otro de los grandes descuentos lo ha conseguido Ramón, quien ha adquirido una nevera americana de dos puertas por 900 euros, rebajada desde los 1.700 originales. Un ahorro considerable que ha traído consigo un nuevo reto logístico: encontrar la manera de meter el electrodoméstico en casa. Escúchalo aquí.