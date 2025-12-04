Teresa Gómez, sobre 'El Pollo' Carvajal: "Tenía 40 pisos en España, sospechaba que estaba en uno y, de repente, empezaron a perseguirme y me enseñaron una pistola, nunca más volví"

La periodista de The Objective, Teresa Gómez, ha desvelado en el programa 'La Linterna' de COPE los entresijos del caso de Hugo 'El Pollo' Carvajal, quien fuera jefe de la inteligencia chavista y uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez. Actualmente en una cárcel federal de Estados Unidos, Carvajal ha enviado una carta a Donald Trump para ofrecerle información sobre las conexiones de Nicolás Maduro con el cartel de los soles y delatar a espías y políticos extranjeros colaboradores con el régimen, una misiva en la que, aunque no lo nombra, todo apunta a que se refiere a José Luis Rodríguez Zapatero.

El hombre fuerte de Chávez

Teresa Gómez ha explicado que 'El Pollo' Carvajal era el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, una figura clave en los servicios secretos del chavismo. Sin embargo, tras la muerte de Chávez, se volvió crítico con su sucesor, Nicolás Maduro, lo que provocó su apartamiento de la cúpula. En Venezuela, fue militar y diputado, pero su principal labor fue la de director de la inteligencia militar.

Su llegada a España se produjo en 2019 con un pasaporte falso, aunque, según la periodista, contó con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Durante su estancia en el país, no tuvo ninguna actividad laboral conocida, lo que contrastaba con el "buen ritmo de vida" que mantenía junto a su numerosa familia, incluyendo sus cinco hijos pequeños, su mujer y otros dos hijos de una relación anterior.

Detención y una fuga de película

Su detención en España se debió a una solicitud de extradición de Estados Unidos, que le imputa delitos muy graves como narcoterrorismo, colaboración con las guerrillas, posesión ilícita de armas y conspiración. La confesión de 'El Pollo' Carvajal a EEUU apunta a un exalto cargo español y pone de manifiesto la complejidad de su situación. Mientras la Audiencia Nacional deliberaba sobre su extradición, y tras una filtración sobre la decisión, Carvajal "aprovechó ese momento para poder huir, y lo hizo, según me dicen, pues con la ayuda de su abogado", ha relatado Gómez.

A pesar de la orden de búsqueda a nivel mundial, Carvajal nunca salió de España. La periodista ha compartido una experiencia personal que revela la tensión de aquellos días: "El abogado del Pollo Carvajal tenía una barbaridad de pisos, alrededor de 40 o 50. Una de ellas estaba en Toledo y yo estuve haciendo guardia en esa casa porque sospechaba que estaba ahí. De repente, una persona comenzó a perseguirme y me enseñó una pistola, entonces, nunca más volví. Con el tiempo me enteré que es que el pollo estaba ahí en ese momento".

Finalmente, fue localizado y detenido en una vivienda en Madrid capital. Gómez mantiene la sospecha de que "el Centro Nacional de Inteligencia siempre supo dónde había estado" y que se actuó cuando interesó detenerlo. Pronto se podrían conocer nuevos datos y cargos españoles que han trabajado para el chavismo.

Una colaboración sin pruebas documentales

Sobre su actual colaboración con la justicia norteamericana, Teresa Gómez se ha mostrado escéptica. Aunque Carvajal ya colaboró en España y "sabe mucho", el principal obstáculo es la falta de pruebas. "Él conoce la ruta, él conoce, pero no tiene los documentos", ha afirmado la periodista.

En la Audiencia Nacional, sus declaraciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero y la presunta financiación de Podemos terminaron en el archivo de las dos causas. Gómez ha tenido acceso al informe que Carvajal entregó, donde se detallaba "cómo se le entregaban presuntamente dinero en efectivo a Podemos". En Estados Unidos, aunque puede ofrecer información sobre las rutas del narcotráfico o la financiación de las FARC, se enfrenta al mismo problema de la falta de pruebas documentales.

Actualmente, según la periodista, Carvajal está contactando a antiguos agentes de su confianza del SEBIN para recabar información sobre entregas de dinero, como las que presuntamente financiaron la campaña de Lula da Silva en Brasil, un asunto de gran interés para Estados Unidos. A la pregunta de si saldrán nombres españoles sorprendentes, Gómez cree que se confirmará "el que todos tenemos en la cabeza, que es José Luis Rodríguez Zapatero". La expectación es máxima, pues en los próximos meses podrían estallar nuevos nombres propios.