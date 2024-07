Estos son los nombres peculiares que han descubierto nuestros 'fósforos'

Emilio quiso pronunciarse sobre un restaurante que hay en Motril y que alude a una conocida hamburguesería. "Se llama McMickey", dice el 'fósforo' en 'Herrera en COPE'. Otro oyente ha recogido el curioso nombre que tiene un establecimiento en el centro de Sevilla y que vende patatas fritas. "Se llama La papa que llevas".

Mario explicaba que era jefe de ventas de un equipo comercial de una empresa de telefonía en Gijón y "a un par de comerciales empecé a llamarles y me dijeron que estaba en la oficina. Yo no estaba ahí. Un día descubrí que no estaban allí. Me acerco a la ubicación y se llamaba 'Bar la Oficina'. Estaban allí tomándose sus vinitos y estaban encantados". Tienes aquí disponible la sección completa. ¡Escúchala!

Además, José Ramón contaba en 'Herrera en COPE' que se dedicaba al reparto de los medicamentos y que, hace poco, acudió a un restaurante en el Puerto de Santa María llamado 'Échate pa' lla". Mientras, Francisco dice que siempre veraneaba en casa de una tía y en la juventud había un bar de copas que fue anteriormente una farmacia. "Se llamaba Barmacia de Guardia", aseguraba.



Por último, Pablo nos contó que es valenciano y acudía a un bar que se llamaba 'Bar, ber, bir, bor, bur'. Otro nombre particular.