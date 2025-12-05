Pilar García de la Granja avisa sobre los precios de los alimentos: "La OCU ha pedido rebajar el IVA al 0% para Navidad en productos como las legumbres o los huevos"

La economista Pilar García de la Granja, en su sección 'Economía de bolsillo' del programa Herrera en COPE, ha analizado el primer informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los precios de los alimentos navideños. Según ha explicado, en los primeros cuatro días de diciembre se ha registrado una alza media del 5,1% en comparación con el año anterior, un dato que anticipa una Navidad marcada por la inflación en la mesa.

Siete alimentos en máximos históricos

De acuerdo con la información detallada por García de la Granja, el estudio de la OCU revela que siete de los alimentos que más suelen demandarse en esta época ya han alcanzado precios récord. La lista incluye productos como el jamón ibérico, las ostras, el cordero, el redondo de ternera, el pavo, la granada y la piña, lo que complica la planificación de los menús festivos para muchas familias.

Este primer control de precios es parte de una serie de tres mediciones que la OCU realizará hasta que terminen las fiestas. Pilar García de la Granja ha destacado que, si bien la subida actual del 5,1% está en línea con la del año pasado, la perspectiva a largo plazo es más preocupante. "Si contamos los últimos 10 años, la cesta de la compra de Navidad se ha disparado un 57 por 100", ha señalado la economista.

Un estudio de amplio alcance

El análisis de la OCU toma como referencia 16 productos de alta demanda en Navidad. La recogida de datos se realiza en mercados, supermercados e hipermercados de siete ciudades españolas: Albacete, Madrid, Baleares, Málaga, Sevilla, Bilbao y Valencia. Entre los productos monitorizados se encuentran carnes, pescados como el besugo o la merluza, mariscos como langostinos y percebes, además de frutas, verduras y el jamón ibérico.

Eduardo Parra Pescados expuestos en una pescadería de un mercado

La OCU pide una rebaja del IVA

Ante esta situación, la OCU ha lanzado una advertencia sobre cómo el encarecimiento está afectando a la cesta de la compra de los españoles. Pilar García de la Granja ha explicado que, según la organización, "los hábitos de consumo de la dieta mediterránea están cambiando rápidamente" porque muchas familias no pueden acceder a alimentos saludables. Esta tendencia supone un riesgo para la calidad nutricional de la población.

Por este motivo, la OCU ha solicitado al Gobierno medidas concretas para paliar el impacto de la inflación en los hogares. La petición incluye rebajar temporalmente el IVA del 4% al 0% en alimentos básicos como frutas, verduras, legumbres, leche, huevos o aceite. Adicionalmente, proponen reducir del 10% al 4% el IVA que se aplica actualmente a la carne y al pescado, con la esperanza de que la medida sea atendida.