Marc Vidal habla claro: este es el coste real de que España no participe en Eurovisión tras la decisión de RTVE

El analista económico Marc Vidal ha abordado en el programa 'Herrera en COPE', dentro de su sección 'Salida de emergencia', las repercusiones económicas que tendría para Radiotelevisión Española (RTVE) una hipotética retirada del festival de Eurovisión por la participación de Israel. Vidal ha sostenido que, más allá del debate político, la decisión tendría consecuencias directas para las arcas públicas y el contribuyente.

Un producto 'extremadamente eficiente'

Según los datos expuestos por Vidal, Televisión Española se gastó en la edición de Mery Bas unos 800.000 euros, de los cuales recuperó cerca de 160.000 a través del televoto, dejando un coste neto de 640.000 euros.

Sin embargo, el analista ha destacado su alta rentabilidad social, ya que la actuación de Nebulossa reunió a más de 6 millones de espectadores y obtuvo un 50,4% de cuota de pantalla, lo que se traduce en un coste neto por espectador de tan solo 10 céntimos.

Para el experto, Eurovisión es un contenido extremadamente eficiente en términos de servicio público. A pesar de que la corporación no vende publicidad tradicional, este evento maximiza el retorno social de cada euro público invertido, refuerza la marca España, impulsa la música nacional y genera tanto ilusión colectiva como conversación social.

Marc Vidal ha advertido que tomar una decisión de este calibre basándose únicamente en un factor político y no en criterios socioeconómicos distorsiona la asignación de recursos del Estado. "Renunciar al festival no solo nos ahorra 640.000 euros, también implica perder uno de los productos con mejor relación coste-impacto de toda la programación", ha sentenciado, calificando la posible retirada como un movimiento que, económicamente, no es un buen negocio.

El analista ha insistido en que cuando se prescinde de un análisis coste-beneficio transparente, la factura recae sobre el ciudadano.

"Si la programación de una televisión pública se decide por un factor únicamente político y no por criterios socioeconómicos, quien paga el coste, al final, es el contribuyente", ha explicado. Según Vidal, esto se traduce en un menor retorno por cada euro de impuestos destinado a la empresa pública.

"participar en eurovisión siempre nos deja con la misma sensación: no vamos a ganar nunca"

Finalmente, con ironía, concluyó su análisis en el programa de Carlos Herrera: "Con la excepción de Chanel, participar en Eurovisión siempre nos deja con la misma sensación, no vamos a ganar nunca. Pues este año, por lo menos, no vamos a perder, que algo es algo".

Pese a estas advertencias sobre la eficiencia económica de Eurovisión, la corporación pública ha decidido seguir adelante con su plan de desvincular el Benidorm Fest del certamen europeo. De este modo, el festival busca consolidarse como una gran cita de la música española por méritos propios, independientemente de su anterior función como preselección para el concurso continental.

La decisión de RTVE se materializa en una quinta edición con identidad reforzada y nuevas fechas.

La próxima edición del Benidorm Fest 2026 se celebrará en febrero, con semifinales los días 10 y 12, y la gran final el 14 de ese mes. El certamen ampliará el número de artistas a 18, seleccionados entre más de 870 propuestas. Para mantener el interés del público, RTVE ha programado la publicación de las canciones para el 18 de diciembre, si bien unos días antes, el 11 de diciembre, se podrán escuchar breves fragmentos de los temas a concurso.