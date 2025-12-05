Ángel Expósito apunta el asunto por el que los Eurofans no quieren que Israel participe en Eurovisión y RTVE no menciona: "Con el famoso televoto"

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado que España no participará en la próxima edición de Eurovisión si Israel forma parte del concurso, una decisión que se ha analizado en la tertulia de 'La Linterna' con Ángel Expósito, Mayte Alcaraz y Antonio Arráez. La corporación pública ya señaló en septiembre el "genocidio en Gaza y el incumplimiento sistemático de las normas" como motivos, sumándose a la postura de otros países como Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Esta situación plantea un complejo escenario sobre el futuro de España en Eurovisión.

La razón que no se menciona

Durante el debate, Ángel Expósito ha puesto sobre la mesa un argumento que, según él, no se ha incluido en la comunicación oficial de RTVE. El presentador ha apuntado directamente a las quejas de los seguidores del festival: "Muchos de los partidarios o eurofans, o como se digan, dicen que es que Israel manipula los resultados, el famoso televoto, y que se ha constatado que es así". Este supuesto amaño en las votaciones, como las que dieron los 12 puntos del televoto de España a Israel, sería una de las razones de fondo para pedir la exclusión del país hebreo.

Un festival salpicado por la política

La periodista Mayte Alcaraz ha cuestionado la coherencia de la corporación pública, que acusa a la UER de estar politizada mientras toma una decisión de carácter político. "¿No estábamos en un concurso musical?", se ha preguntado con ironía. La decisión, en cualquier caso, no afecta a los planes de la cadena, que ya ha confirmado que habrá Benidorm Fest.

Por su parte, Antonio Arráez ha introducido el concepto de la "hipocresía" en las relaciones internacionales, comparando la situación con el mundo del deporte. "¿Estaríamos dispuestos los ciudadanos españoles a abandonar el próximo mundial de fútbol? Porque hay países que son dictaduras o que no queremos participar o que no queremos jugar contra ellos, seguramente no, sobre todo ahora, que ese mundial sí que tenemos posibilidades de ganarlo", ha reflexionado.

EFE BASEL (Switzerland), 17/05/2025.- Israel's Yuval Raphael takes part in the flag parade during the final at the 69th Eurovision Song Contest in Basel, Switzerland, 17 May 2025. (Suiza, Basilea) EFE/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Finalmente, Expósito ha lanzado una última reflexión dirigida a "determinado colectivo que tanto apoya Eurovisión", planteando si podrían mantener sus libertades en un contexto diferente. "Quería verlo yo en una Palestina con Hamás ejerciendo sus derechos y sus libertades", ha sentenciado el comunicador, una idea que Mayte Alcaraz ha apoyado con un "bien visto eso, Ángel".