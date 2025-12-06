Manuel, de Motril: "Tenemos aquí unas granadas muy ricas y cojo un Rivera del Duero y las dejo macerar en la nevera. Eso está..."

El programa 'Herrera en COPE', dirigido por Alberto Herrera, ha vuelto a demostrar la creatividad de sus oyentes en la sección 'La Hora de los Fósforos'. Durante un especial sobre recetas originales con frutas y verduras, han surgido numerosas propuestas, pero una ha destacado por su sencillez y originalidad: la de Manuel, desde Motril.

Este oyente de la costa tropical de Granada ha compartido su método para transformar las granadas. La receta consiste en desgranar la fruta y dejarla macerar en la nevera con un buen vino tinto, como "un riverita de hernuera o un Rioja". Según Manuel, el resultado es tan delicioso que es fácil excederse: "Ahí te pones a pegar cucharadas, que no te das cuenta".

Otras recetas de los 'fósforos'

Desde el estudio, otros colaboradores y oyentes se han animado a participar, como Yolanda, que se ha definido como una "cocinillas". Su propuesta ha sido un helado de pistacho casero para el que solo se necesita triturar pistacho natural, mezclarlo con yogures griegos y un poco de miel, y congelar. La idea ha generado un debate sobre si el pistacho es un fruto seco o una semilla.

Helado de pistacho

Josefina, desde el Bajo Aragón turolense, ha aportado dos recetas tradicionales. La primera se basa en la borraja, una verdura que, según ha explicado, es "muy sana y depurativa". Su recomendación es prepararla "simplemente hervida con una patata y luego bien aliñada con aceite de oliva bueno", aunque también se puede acompañar con almejas.

Su segunda propuesta ha sido un postre: melocotón a la plancha con aceite de oliva y miel. Josefina ha aconsejado servirlo con helado de vainilla o nata, pero nunca de chocolate, ya que, en sus palabras, "el chocolate se le come el sabor al melocotón".

La sección también ha acogido otras ideas como el plátano frito con leche condensada y canela, propuesto por Javier desde La Manga, o el uso de la coliflor rallada para hacer cuscús o falso arroz. Incluso uno de los colaboradores ha recomendado meter el pollo en salmuera una noche antes para que quede más jugoso sin necesidad de añadir sal.

La aportación del presentador: un postre 'fit'

Siguiendo la tónica de las elaboraciones sencillas y saludables, el propio presentador, Alberto Herrera, quiso compartir con la audiencia, hace un tiempo, una receta personal. Se trata de un postre que sigue la tendencia ‘fit’ que triunfa en redes sociales: elaboraciones dulces que no incluyen azúcares añadidos. "Es un postre rápido y sano", aseguró Herrera antes de detallar su propuesta.

La receta consiste en un helado de chocolate saludable para el que no se necesita heladera ni ingredientes procesados. Tal como explicó el comunicador, el truco es sencillo: "Coges aguacate, dos plátanos, los congelas y le añades dos cucharadas de cacao, una de miel, lo trituras y tienes un helaíto". El resultado es una mezcla cremosa con un potente sabor a chocolate.

Ante el debate sobre si un postre de estas características es realmente sano, Herrera defendió sus cualidades, destacando que todos sus ingredientes son naturales. Además, recordó los beneficios del cacao puro, una idea que fue respaldada en el estudio. "Cuanto más puro, mejor", sentenció Alberto Herrera, confirmando que es una opción dulce y beneficiosa para la salud.