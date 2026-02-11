Luis Cortés, experto agrícola: "Nos han engañado durante 20 años, si esos productos entran, a lo mejor es que nuestros insecticidas no eran tan malos"

Unos 500 tractores y más de 1000 manifestantes han llegado a Madrid este miércoles en una gran tractorada convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Las cinco columnas de vehículos agrarios se han dirigido hacia la Plaza de Colón para iniciar después una marcha a pie hasta el Ministerio de Agricultura, en Atocha. El coordinador estatal de la organización, Luis Cortés, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' los motivos de una protesta que clama contra los recortes de la PAC, la falta de ayudas y, sobre todo, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Un acuerdo "engañoso" para todos

Luis Cortés ha denunciado que el acuerdo con Mercosur no solo perjudica a los profesionales del campo, sino también a los consumidores. Según ha explicado, la Unión Europea permitirá la entrada de productos de terceros países que utilizan tratamientos fitosanitarios y hormonales prohibidos en territorio comunitario desde hace 20 años por ser perjudiciales para la salud. "Nos han engañado, porque si permitimos que esos productos entren, a lo mejor es que no eran tan malas los insecticidas que utilizamos, las hormonas o los transgénicos", ha sentenciado.

Esta situación, ha afirmado Cortés, genera una competencia desleal con la que es imposible competir y provoca que los profesionales europeos se sientan "agricultores de segunda dentro de nuestra propia tierra". El coordinador de Unión de Uniones ha alertado sobre las consecuencias de esta dependencia de mercados lejanos. "Hemos pasado de pedir la preferencia comunitaria para los agricultores de la Unión Europea a tener una preferencia extracomunitaria", ha lamentado, cuestionando la estrategia de la Comisión Europea.

La UE se permite el lujo de perder su soberanía alimentaria, depender de países que están a 11.500 kilómetros para alimentar a sus ciudadanos" Luis Cortés Experto agrícola

Desconfianza en las soluciones del Gobierno

Cortés se ha mostrado muy escéptico con las soluciones que propone el Gobierno, recordando que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no los recibirá por encontrarse en Andalucía. El experto agrícola ha asegurado que mecanismos como las 'cláusulas de salvaguardia' no ofrecen ninguna garantía real. "En el sector del arroz llevamos más de 20 años con ellas y el sector del arroz se ha hundido porque la Comisión Europea nunca las ha puesto en marcha", ha ejemplificado.

Tampoco confía en los contingentes, como los aplicados al tomate de Marruecos. "¿Has oído alguna vez que se haya cortado la importación del tomate marroquí porque ya han llegado al contingente? Nunca", ha preguntado retóricamente al periodista Jorge Bustos, señalando que la propia Comisión ha admitido ser "incapaz de controlar la cantidad de mercancía" que entra. Sobre las ayudas, ha recordado el caso de la crisis de Crimea, donde la UE solo apoyó a los agricultores durante un año.

Antonio Montoro imagen de la tractorada a su paso por la A-7 a su paso por Lorca

La exigencia de "cláusulas espejo"

Ante este escenario, la principal reivindicación del sector es la aplicación de las llamadas 'cláusulas espejo', es decir, la reciprocidad. "Yo quiero producir exactamente en las mismas condiciones que los de Mercosur", ha reclamado Cortés. El coordinador de Unión de Uniones se ha preguntado si Europa puede permitirse "perder la soberanía alimentaria" dependiendo de países lejanos para alimentar a su población, insistiendo en que los políticos los han usado como "moneda de cambio".