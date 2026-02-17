Miguel, joven que hace cola por un piso: "Llevo aquí desde el sábado; me di cuenta cuando entré a preguntar a la inmobiliaria que el loco es el que no aprovecha"

Equipados con sillas plegables, mantas y sacos de dormir, decenas de jóvenes llevan desde el sábado haciendo cola en Alzira (Valencia). El motivo no es un concierto, sino la oportunidad de acceder a una de las 123 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la promoción Residencial Verge de la Murta, que se asignan por estricto orden de llegada. La esperanza de conseguir un hogar a un precio asequible ha desatado una enorme expectación en la localidad valenciana.

Una decisión “de locos” que vale la pena

Miguel, un transportista de 27 años, es el tercero en la fila y ha contado su experiencia en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos. Lleva esperando desde el sábado a las 12 de la mañana. Al principio, pensó que era una locura. "Vi a los dos primeros chicos que estaban ahí, uno desde las 7 de la mañana y otro desde las 9, y pensé exactamente lo mismo, dije, 'estos locos, ¿se van a tirar aquí tres días?'", ha relatado. Sin embargo, tardó apenas "cinco o diez minutos" en cambiar de opinión tras informarse en la inmobiliaria.

El joven ha afirmado que se dio cuenta de la gran oportunidad que suponía y decidió unirse a la cola de inmediato. Para aguantar la espera de tres días, la ayuda de familiares y amigos ha sido fundamental. "Sin ayuda de los familiares o de, claro, tantos días es imposible, porque, claro, son tres días, necesitas ir a casa a ducharte, asearte un poco, ir, comer", ha explicado Miguel, quien considera que esta es su "única posibilidad de acceder a una vivienda a un precio dentro de lo lógico".

El mercado inmobiliario en Alzira

La situación en Alzira, una localidad de unos 50.000 habitantes, refleja la tensión del mercado. Miguel ha comparado los precios: los pisos de la promoción rondan los 130.000 euros, mientras que en la misma inmobiliaria se oferta "un tercero sin ascensor, viejo ya sin reformar ni nada, por 125.000 euros". Ana Pons, otra joven de 23 años en la cola, ha corroborado en 'Mediodía Cope Más Valencia' con Carles Villeta que los precios son muy elevados, con anuncios de "habitaciones por 400 euros".

Ana, con el objetivo de conseguir un ático, ha explicado cómo su familia se ha organizado por relevos para mantener el puesto "ahí las 24 horas". Para ella y su pareja, es una oportunidad única. "Cuando sale una cosa así, la intentamos aprovechar", ha afirmado, resumiendo el sentir general de los presentes.

Las claves de la promoción

El gran atractivo de la promoción, además del precio, son las facilidades de pago. La inmobiliaria permite fraccionar el pago de la entrada del 20%. "Tienes hasta el 2028, que se acaben de hacer los pisos hasta la entrega de llaves, para pagar el 20 por cien", ha detallado Miguel. Esta flexibilidad es clave para jóvenes que, como él, no han tenido "tanto tiempo como para ahorrar tanto dinero para soltarlo de golpe".

Los requisitos para optar a estas VPO no son excesivamente exigentes: ser mayor de edad, tener nacionalidad española, no poseer otra vivienda y acreditar una renta inferior a 54.000 euros anuales. Los adjudicatarios deberán abonar el 10% del precio en la firma de la reserva y el otro 10% se pagará a plazos hasta diciembre de 2027.

Residencial Verge de la Murta en Alzira

El Residencial Verge de la Murta constará de 439 viviendas en total, combinando VPO y renta libre. La primera fase, en la Calle Verge de la Murta 67, será un edificio de 8 plantas más áticos con las 123 VPO. Las viviendas, de dos dormitorios y dos baños, están diseñadas con una distribución moderna. Además, la construcción se realizará en una zona alta de la ciudad, ofreciendo seguridad frente a posibles danas y en un área de futura expansión.

Tras más de 72 horas de espera, Miguel se enfrentaba a los últimos segundos antes de la apertura de la inmobiliaria con "muchos nervios". Con la voz entrecortada por la emoción, ha concluido: "A veces cuesta creerlo, pero esperemos que vaya todo bien".