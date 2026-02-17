Jorge Ginés, promotor inmobiliario: "No tener la potencia eléctrica suficiente hace que se puedan retrasar hasta 60.000 viviendas"

El problema de acceso a la vivienda en España, donde según el Banco de España faltan 700.000 viviendas, ha encontrado un nuevo y paralizante obstáculo: la falta de capacidad de las redes eléctricas.

Las empresas distribuidoras están denegando las peticiones de suministro a los promotores, lo que impide que puedan siquiera comenzar las obras. Esta situación afecta gravemente a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, cuyos mercados inmobiliarios se encuentran especialmente tensionados.

Sin embargo, el problema no se limita a las capitales. Tal y como se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, el tapón energético se extiende a provincias enteras como Albacete, Gerona o Salamanca. Los datos son alarmantes: en Guadalajara, un plan de 10.000 viviendas nuevas no tiene garantía de suministro; en Valencia, el 87% de los puntos de la red ya no tienen capacidad, y en Castellón el panorama es crítico, con el 100% de la red eléctrica colapsada.

La patronal advierte del riesgo de parálisis

La patronal de los promotores inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, ha advertido de las graves consecuencias. Su director general, Jorge Ginés, ha explicado en COPE la frustración del sector: "Solemos tardar 20 años desde que iniciamos hasta que conseguimos ese suelo finalista, y en algunas zonas, el no tener la potencia suficiente asegurada podría retrasar aún más esa puesta a disposición".

Según sus cálculos, esta situación podría demorar la construcción de unas 60.000 viviendas solo en la Comunidad de Madrid.

Familias atrapadas sin luz

El drama tiene rostro humano en casos como el de Estepona (Málaga), donde 72 familias no pueden mudarse a sus casas, ya terminadas, por la falta de luz. Paco López, uno de los vecinos afectados, relata que la obra finalizó en mayo del año pasado, pero siguen sin suministro por "un fallo de gestión que entendemos que ocurrió en el año 2021, que cuando se intenta resolver en el año 2024, Endesa ya había puesto la línea roja de que suspendía todas las conexiones superiores a un megavatio".

Hay un bloqueo en la red; ocho de cada diez de las peticiones se desatienden porque falta capacidad en el sistema" Vicente López-Ibor Experto energético

Un problema regulatorio

Para analizar las causas de este colapso, el experto energético Vicente López-Ibor ha intervenido en 'Herrera en COPE'. López-Ibor señala que los sectores energéticos son regulados y el suministro es "un servicio esencial", pero el problema es que "hay un bloqueo en la red", donde "aproximadamente 8 o 9 de cada 10 peticiones se desatienden porque falta capacidad en el sistema".

El experto atribuye la situación a varios factores, entre los que destaca un bloqueo regulatorio. "Hay un obstáculo, unas dificultades de carácter regulatorio que deberían resolverse", ha afirmado. Según López-Ibor, a esto se suman "unos determinados límites a las inversiones" y una planificación de la red que no es suficientemente flexible, lo que frena no solo la vivienda, sino también la competitividad industrial y la implantación de centros de datos.