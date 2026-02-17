"Es un disparate que en España hablar de los toros suene polémico. Somos el país que inventó la tauromaquia"

La sección 'Maneras de Vivir' del programa 'Herrera en COPE', con Jorge Bustos y María José Navarro, ha repasado algunos de los temas más comentados de la actualidad social. Uno de los protagonistas ha sido Ramón García, quien durante la presentación de los carteles de San Isidro en Madrid hizo un llamamiento que ha generado un amplio debate.

'Ramonchu' recordó a su abuelo y pidió activamente a los asistentes: "Que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Que lleven a sus nietos y a sus nietas a los toros". García defendió que "el mundo del toro y lo que se aprende no te lo dan nada, ninguna otra cosa en la vida", y añadió que hace a las personas "mejores seres humanos".

Jorge Bustos ha indicado que "es un disparate que en España hablar de los toros suene polémico porque somos el país que inventó la tauromaquia".

TE PUEDE INTERESAR "Suponemos que Pedro cesará inmediatamente a su amigo Borja Cabezón en coherencia con sus propias palabras"

Otro de los focos se ha centrado en Javi Poves, presidente del club de fútbol Moscardó y conocido por sus ideas terraplanistas. Tras un partido contra el Rayo Majadahonda, Poves se dirigió al equipo arbitral desde la grada con graves insultos y amenazas.

Según el acta, también insultó a un jugador rival llamándole "paleto, quítate el palillo de la boca" y llegó a sujetar del cuello a otro futbolista, teniendo que ser separado por el personal de seguridad. Lejos de rectificar, Poves ha publicado un vídeo justificando sus actos y asegurando que él también fue insultado.

Hovik Keuchkerian y el "líder" Bad Bunny

El actor Hovik Keuchkerian, en su paso por 'El Hormiguero', también ha sido objeto de análisis. El intérprete reflexionó sobre las etiquetas que ha recibido a lo largo de su carrera: "Cuando era voceado hace 15 años, pues era un facha y era un violento" y ahora, como actor y poeta, "se supone que soy un rojo", sentenció.

Además, Keuchkerian lanzó una reflexión que generó debate en COPE: "Si el que está haciendo la revolución en el mundo es Bad Bunny, pues el resto deberíamos hacer un poco", unas palabras que para Jorge Bustos abren "un debate muy interesante", aunque otros se mostraron escépticos recordando el caso de Taylor Swift y su apoyo a Kamala Harris.

PA / Cordon Press Actuación de Bad Bunny en la SuperBowl 2026

La tensión racial salpica a los latinos

La conversación derivó hacia la situación de la comunidad latina en Estados Unidos, donde se están viralizando vídeos de ataques racistas. Uno de los más impactantes, ocurrido en el metro de Nueva York, muestra a una mujer insultando gravemente a una pasajera latina, a la que llega a agredir físicamente mientras le grita que "la gente latina no merece nada de Estados Unidos".

Este no es un hecho aislado. Se comentó también la existencia de vídeos donde incluso mexicanos insultan a sus propios compatriotas por no hablar en inglés.