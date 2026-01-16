Javier García-Manglano, investigador: "El gimnasio tiene un aspecto de control en la sociedad de hoy; mucha gente encuentra una correspondencia entre la inversión y resultado"

En el programa 'Herrera en COPE', los comunicadores Alberto Herrera y Mar Amate han analizado un fenómeno que afecta cada vez a más españoles: el fenómeno del overbooking en los gimnasios.

El sector del fitness vive su mayor demanda en 15 años, con cerca de seis millones de abonados en España, pero este éxito ha traído consigo una consecuencia inesperada que pone a prueba la paciencia de los usuarios y el modelo de negocio de los propios centros.

Más que ejercicio, un refugio social

Según ha explicado el sociólogo y profesor en la Universidad de Navarra, Javier García-Manglano, este auge responde a una necesidad social. En un contexto donde se dedica menos tiempo a socializar, el gimnasio se convierte en un nuevo espacio para interactuar. "La gente necesita, al final, responder a una necesidad fundamental que que todos tenemos, que es lo presencial, socializar, y creo que el gimnasio tiene algo de eso", afirma el experto.

A esta razón se suma un factor psicológico clave en la sociedad actual: la búsqueda de control. Frente a procesos que escapan a nuestro dominio, como la inestabilidad laboral o de las relaciones, Manglano señala que "el gimnasio ofrece un espacio en el que mucha gente sí que encuentra una correspondencia entre la inversión que hacen y el resultado que obtienen", ya que permite ver una transformación directa del esfuerzo en resultados físicos.

Persona levantando peso en el gimnasio

La ‘guerra del clic’ por una plaza

La decisión de entrenar ya no es física, sino digital. Este nuevo escenario ha provocado lo que se conoce como la 'guerra del clic', una competición feroz entre usuarios por conseguir hueco en las clases dirigidas a través de las aplicaciones de los gimnasios. Las notificaciones de apertura de reservas provocan una respuesta inmediata del 40 % de los interesados, agotando las plazas en cuestión de minutos y dejando a muchos fuera.

Esta dificultad alimenta el llamado 'efecto de escasez', que provoca que "cuanto más difícil es acceder a algo, más valor le estamos dando". Ir a una clase de spinning o pilates se ha convertido en un logro. Sin embargo, también genera una enorme frustración, agravada por usuarios que reservan 'por si acaso' y las cancelaciones a última hora, que liberan plazas cuando ya es tarde para reorganizarse.

Un modelo de negocio que puede morir de éxito

El problema reside en el propio modelo de negocio, especialmente en los gimnasios low cost, que no están diseñados para acoger a todos sus socios a la vez. Su rentabilidad se basaba en un modelo económico perfectamente calculado donde un alto porcentaje de inscritos no asistía. Ahora que la asistencia es masiva, la paradoja es evidente: el éxito de que la gente entrene pone en riesgo su propio funcionamiento.

Benito Pérez González, experto en economía del deporte de la Universidad Internacional de La Rioja, asegura que el mercado sigue teniendo potencial de crecimiento en todos los segmentos. La clave, según él, es "realizar una gestión eficiente de cada metro cuadrado de uso". Por ello, el sector ya está implementando medidas para desinflamar esta burbuja sin renunciar al bienestar del cliente.

Entre las soluciones que ya se están aplicando se encuentran las penalizaciones por cancelar tarde o no asistir a una clase reservada, los límites de reservas activas por usuario y la ampliación de horarios en franjas de menor demanda. Estos cambios buscan devolver el equilibrio a un sector en auge que, paradójicamente, corre el riesgo de morir de éxito.