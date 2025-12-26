Ana: "Hago tarta con turrones. Lleva turrón, cuatro huevos, cuatro yogures griegos, una de queso de untar y trituras"

El programa Herrera en COPE ha abierto los micrófonos a sus oyentes en la sección 'La Hora de los Fósforos' para compartir ideas y recetas de aprovechamiento con las sobras de Navidad. Entre las numerosas propuestas para dar una segunda vida al pavo, el marisco o el cordero, ha destacado la de Ana, una oyente que ha explicado cómo transformar los turrones y polvorones en un postre completamente nuevo.

La clave, según ha revelado, es utilizar los propios dulces navideños como base para una tarta de queso muy especial. "Hago una tarta de queso, pero con esos turrones", explicó. La elaboración es sencilla: se trituran cuatro huevos, cuatro yogures griegos, una tarrina de queso de untar, una barra de turrón y dos polvorones.

Sale muy rica, además no necesita más que el azúcar de la barra de turrón" Ana Fósfora

El resultado es una tarta "espectacular" y cremosa que aprovecha todo el dulzor del dulce navideño, por lo que "no necesita azúcar de ningún tipo". La propia Ana ha asegurado en antena: "Sale muy rica, además no necesita más que el azúcar de la barra de turrón y los dos polvorones".

Convierte la tarta de queso en el postre estrella

Además de la original propuesta de Ana, los oyentes de COPE han aportado un arsenal de ideas. María, de Alicante, ha sugerido usar las sobras del pavo para rellenar unos "canelones Rossini", mientras que María Ángeles ha propuesto hacer "croquetas de marisco" con langostinos y mejillones. Para el arroz sobrante, Consolación ha compartido su truco de hacer "tortitas fritas" mezclándolo con huevo y harina.

Una segunda vida para el roscón

El roscón de Reyes, otro de los dulces que a menudo se queda duro, también tiene solución. Goyo, uno de los colaboradores, ha recordado que se pueden preparar unas "torrijas maravillosas", una costumbre típica de la Navidad en Portugal. Por su parte, la oyente Marga ha sugerido usarlo para un "falso tiramisú", mojando el roscón en zumo de naranja y brandy en lugar de café.

Emilio Marín Roscón de Reyes

La creatividad de los 'fósforos' va más allá de las sobras navideñas. En otra edición del programa, el espacio se centró en recetas originales con frutas y verduras, revelando platos que combinan tradición e innovación. Las propuestas demostraron la riqueza gastronómica de los hogares españoles, abarcando desde postres sencillos hasta platos de cuchara, como los que compartió Josefina, una oyente del Bajo Aragón.

La primera propuesta de Josefina se centró en la borraja, una verdura muy popular en la Ribera del Ebro. Su receta básica consiste en hervirla "con una patata, y luego bien aliñada con aceite de oliva bueno", lo que resulta en "un plato exquisito". Para una versión más elaborada, sugirió escurrir la verdura y servirla "con unos mejillones o unas almejas con una salsita de harina y vino blanco", elevando así un producto humilde.

La misma oyente compartió un postre con "un melocotón bueno del bajo Aragón" asado "a la plancha". El toque final se lo da un poco de aceite de oliva y un chorrito de miel, acompañado de un helado de sabor neutro como el de vainilla. Desde Motril, Manuel propuso desgranar granadas y dejarlas macerar en la nevera con vino tinto, mientras que Yolanda explicó cómo hacer un helado de pistacho casero triturando pistachos naturales con yogures griegos y miel.

Finalmente, Javier, desde La Manga, recordó un clásico: el "platanito frito" con leche condensada y un toque de canela. Durante la charla, se mencionó la popular variante de servirlo flambeado con ron, una técnica habitual en la restauración para potenciar su sabor.