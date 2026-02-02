David Alandete desvela en 'Objetivo Venganza' la purga infinita de Donald Trump: "El problema como periodista es que muchos compañeros de profesión lo pintan siempre como caricatura"

El periodista David Alandete ha visitado el programa La Linterna de Ángel Expósito para presentar su nuevo libro, Objetivo Venganza, editado por La Esfera de los Libros. En la obra, que nace de sus crónicas diarias desde Washington para COPE, Alandete analiza el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la purga que ha emprendido. El autor advierte sobre el principal error a la hora de analizar al magnate: “El problema como periodista es que muchos compañeros de profesión a Trump lo pintan siempre como caricatura, y cuando tú caes en la caricatura constante y no das la información, acaban pasando cosas que te comes, como su victoria”.

La purga infinita de Trump

Alandete explica que el atentado que sufrió Trump, en el que le dispararon en una oreja, fue el momento decisivo que le aseguró la victoria. “A los americanos la épica de las imágenes, de los momentos hechos para Hollywood les encanta”, señala, y ese instante selló la suerte de un Joe Biden en “declive cognitivo y físico tremendo”. A partir de ahí, se consuma la venganza de Trump, que el periodista describe como “una venganza sin fin”. Según Alandete, esta purga se extiende a todos los niveles: “purgando su partido, purgando el gobierno federal de funcionarios, purgando la judicatura, purgando las empresas”. Es un proceso donde Trump empieza una purga sin piedad, y que alcanza incluso a las instituciones internacionales como la OTAN, cuyo secretario general, Mark Rutte, le manda mensajes llamándole “Daddy” y firmando como “tuyo”.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

En este contexto de sumisión generalizada, Alandete destaca que “el único que le ha plantado cara es Pedro Sánchez, y efectivamente, somos el enemigo público número 1 de Donald Trump”. La estrategia de Trump también ha incluido operaciones contundentes, como la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras sentirse burlado por él. “Maduro en prisión”, resume Alandete sobre una operación que considera clave en la consolidación de su poder.

El teflón de Trump y su base electoral

Una de las claves del fenómeno Trump es la inquebrantable lealtad de su base electoral, que le perdona escándalos que hundirían a cualquier otro político. Alandete recuerda una frase del propio magnate que, a su juicio, lo explica todo: “Si yo me subiera a mis rascacielos en la quinta avenida y disparara a la gente desde allá arriba, al día siguiente mi gente me seguiría ahí amándola”. Esta devoción explica por qué asuntos como el asalto al Capitolio o el caso Stormy Daniels no le han pasado factura.

Si yo me subiera a mis rascacielos en la quinta avenida y disparara a la gente desde allá arriba, al día siguiente mi gente me seguiría ahí amándola"

El periodista subraya que incluso sucesos graves como los de Minneapolis “no ha sido un escándalo tan grande como en España”. Alandete apunta que la realidad es más compleja y que el apoyo a Trump es transversal, recordando que los dos agentes del ICE implicados en un polémico tiroteo eran hispanos. Este factor, según él, ayudó a que arrasara en estados como Texas y Florida, donde muchos inmigrantes nacionalizados se muestran beligerantes contra la nueva inmigración, aunque en otras zonas existe un miedo a las políticas migratorias de Trump.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El futuro: Rubio, las elecciones y el retiro a Mar-a-Lago

De cara al futuro, Alandete señala al senador Marco Rubio como el sucesor con más posibilidades en el Partido Republicano. “Hoy estamos ante la verdadera posibilidad de que en el 28 el candidato republicano y posible ganador sea alguien descendiente de españoles que piensa y habla en español”, afirma. Su papel en la operación de captura de Maduro, ejecutada de forma “excelente” según Trump, le ha colocado en una posición de privilegio. No obstante, el periodista advierte que “hablando de Trump, cualquier cosa es posible”.

El problema como periodista es que muchos compañeros de profesión lo pintan siempre como caricatura"

Finalmente, el autor considera que las elecciones de mitad de mandato de noviembre del 26 serán cruciales. Si Trump pierde el control del Capitolio, se enfrentará a nuevos intentos de impeachment. Mientras tanto, Alandete descarta que el presidente vaya a “hacerse un Putin” presentándose como vicepresidente de un títere, calificándolo de mera “provocación”. Su objetivo final, concluye, es “dejarlo todo atado y bien atado, y irse cómodamente a Mar-a-Lago a jugar al golf el resto de sus días”.