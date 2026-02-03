Nacho Peña se encuentra en la Puerta de Alcalá con el último fichaje del Atlético de Madrid: "¡Ya está integrado!"

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Ademola Lookman, ya se encuentra en la capital de España. El periodista Nacho Peña ha desvelado en 'El Partidazo de COPE' que se ha encontrado al futbolista belga durante la noche del jueves en un conocido restaurante de la ciudad, después de hacerse oficial su contratación y su posterior inscripción en LaLiga.

'Cazado' en la Puerta de Alcalá

El periodista ha relatado en el programa de Juanma Castaño que el encuentro ha tenido lugar a la salida del restaurante Aarde, ubicado junto a la Puerta de Alcalá. "Tengo noticia. ¿Sabes a quién me he encontrado saliendo de Aarde?", ha anunciado Peña al llegar al estudio, despertando la curiosidad en el plató de 'El Partidazo de COPE'.

Peña ha descrito el local como "muy de moda, gente guapa, y futbolistas también", un lugar que Vermeeren ha elegido para cenar en una de sus primeras noches en la ciudad. "Lleva horas en la capital y ya ha estado en Aarde", ha comentado el periodista, sorprendido por la rápida adaptación del jugador a la vida madrileña.

Primeros pasos en Madrid

Antes de su cena, el centrocampista belga ha seguido los pasos habituales de un nuevo fichaje. Lookman ha acudido primero a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, como ha confirmado el propio Nacho Peña. Posteriormente, se le ha visto en una "furgoneta blanca" por las inmediaciones de la zona de Cibeles antes de terminar la jornada en el céntrico restaurante.

El futbolista, que llega para reforzar el ataque del equipo de Simeone, parecía estar de buen humor. "Salía contento", ha asegurado el colaborador sobre el estado de ánimo del joven jugador belga en su nueva ciudad.