La desclasificación del caso Epstein, los Grammy y más temas virales analizados en 'Maneras de Vivir'

El programa Herrera en COPE ha repasado este martes algunos de los temas más virales en redes sociales. En la sección 'Maneras de Vivir', la periodista María José Navarro ha analizado la actualidad, desde la desclasificación de los documentos del caso Jeffrey Epstein hasta la última polémica protagonizada por Donald Trump.

Las víctimas de Epstein alzan la voz

En Estados Unidos continúa la consternación tras desclasificarse nuevos documentos sobre el depredador sexual Jeffrey Epstein. Algunas de sus víctimas han publicado un vídeo con fotografías de la época en que sufrieron los abusos para exigir que se hagan públicos todos los informes.

Se trata de imágenes impactantes, ya que muestran a las víctimas cuando eran adolescentes, con edades en torno a los 15 y 16 años, e incluso a niñas de 5 y 6 años.

La polémica del caso Epstein también ha salpicado indirectamente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presentador de la última gala de los Grammy, Trevor Noah, hizo un chiste sobre la relación entre ambos, lo que ha desatado la ira del magnate, quien ha anunciado que "va a poner a su equipo de abogados a hundirle directamente".

En este sentido, ha recalcado que Noah "se equivoca" al decir "de forma incorrecta" que Trump y el expresidente Bill Clinton "pasaron tiempo en la isla de Epstein". "¡Incorrecto! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí ni cerca de esa isla, y hasta que se han pronunciado estas declaraciones falsas y difamatorias, nunca había sido acusado de haber ido allí, ni siquiera por los medios de comunicación que dan noticias falsas", ha manifestado.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

"Noah, un perdedor total, mejor se entera de cómo son los hechos, y mejor que lo haga pronto. Parece que voy a tener que enviar a mis abogados para demandar a este pobre, patético y falto de talento, y le voy a demandar por mucho dinero. (...) Prepárate, Noah, porque voy a divertirme contigo", ha zanjado.

Sus palabras llegan pocos días después de que el Departamento de Justicia publicara más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con Epstein en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre.

En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido "en cumplimiento de la ley". Estos documentos han sido recopilados a raíz de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, así como durante las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.

El himno del Albacete, protagonista

La sección también ha tenido un momento para la música y el fútbol, con el himno del Albacete Balompié como protagonista. El pianista Pedro López Salas, hijo de una compañera de colegio de la propia Navarro, ha interpretado una aplaudida versión del himno compuesto por Casimiro Ortega.