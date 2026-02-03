Omar Benbouazza, hacker: "Para evitar estafas en las que se hacen pasar por un familiar por Whatsapp recomiendo usar una contraseña que sólo la familia sepa"

La Policía Nacional ha esclarecido más de un millar de estafas en Madrid durante el último año, resultando en la detención de 50 personas. En el programa 'Herrera en COPE Madrid', con Belén Ibáñez y Toñi López, el experto en seguridad Omar Benbouazza ha explicado las claves para evitar ser víctima de estos delitos, que en su mayoría son virtuales y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas.

Una contraseña familiar, el método infalible

El principal consejo que ofrece Benbouazza para evitar caer en estafas con suplantación de identidad, como el timo del 'hijo en apuros', es establecer una palabra clave familiar. Según el experto, "se recomienda que en la unidad familiar haya una palabra clave, una contraseña que solo nuestra unidad familiar sepa". De esta forma, se puede verificar la identidad de la persona al otro lado del teléfono antes de realizar ninguna acción.

Se recomienda que en la unidad familiar haya una palabra clave, una contraseña que solo nuestra unidad familiar sepa" Omar Benbouazza Hacker

Este sencillo método sirve para evitar ser víctima de engaños como el del 'secuestro exprés' o las solicitudes de "enviar dinero para un viaje urgente o comprar un teléfono nuevo porque se ha roto", ejemplos que, según el experto, se han visto con frecuencia en los últimos años. La contraseña funciona como una prueba para "conocer si al otro lado del aparato, pues, se encuentra el familiar en cuestión", ha añadido.

Recomendaciones básicas de seguridad

Además de este truco, los expertos recuerdan la importancia de tomar medidas básicas de ciberseguridad. Desde el programa, Toñi López ha insistido en la necesidad de usar "contraseñas seguras que no debemos reutilizar" y activar la "autenticación de doble factor" como primera barrera de protección. La concienciación sobre la propia seguridad resulta fundamental para no caer en engaños.

Ciberestafas en aumento

En el caso de recibir comunicaciones sospechosas de entidades bancarias, el consejo es claro. Los expertos recuerdan que un banco nunca te llama para trámites online, por lo que la recomendación es "colgar, bloquear ese número y ponernos en contacto con nuestra oficina bancaria" para verificar cualquier gestión.