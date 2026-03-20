Este sábado se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down: así se promociona en diversas partes del mundo

Como mañana es el Día Mundial del Síndrome de Down, hay un montón de anuncios por todo el planeta que tratan de mostrar la realidad de estas personas y, sobre todo, de los pasos que aún quedan por dar. Cada país, ha ido poniendo el acento en una circunstancia.

En Argentina, ni son especiales, ni angelitos. Si quieres llamar a una persona con Síndrome de Down de alguna manera, llámale por su nombre.

En Italia comparten spot con Inglaterra. Y ponen en acento en ese término que comienza por la letra “R”

Esa palabra es “retrasado”. Un término que creíamos desterrado, pero que usamos, por ejemplo, para seguir gastándonos bromas. Alguien incapaz de abrir un bote, es para un amigo un mongólico. Un retrasado.

En España, son varias historias las que nos muestran la realidad de la gente con Síndrome de Down. El infantilismo del trato que reciben, los clichés donde les encorsetamos. Y todo lo que queda por su verdadera inclusión laboral.

Mañana es el Día Mundial del Síndrome de Down.

Se trata de lo que falta, de lo que queda. Y, sobre todo, de lo que sobra.