Marc Vidal, inversor: "El 50% de la producción agrícola mundial se alimenta del mismo producto, que viene del gas; sin gas no hay no hay cosechas en el mundo"

El reciente ataque sobre South Park y Raslafán, considerados dos pilares del mayor yacimiento de gas natural del mundo, tendrá "bastantes" efectos económicos. Así lo ha explicado el analista económico Marc Vidal este lunes en el programa 'Herrera en COPE', donde ha desgranado en la sección 'Salida de emergencia' las consecuencias industriales que van mucho más allá del suministro energético.

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Durante su conversación con Carlos Herrera, Vidal ha subrayado que el gas natural no es solo un combustible para la calefacción o las centrales eléctricas, sino una materia prima crucial. "Es el punto de partida de cadenas industriales que determinan en objetos que jamás asociarías con un yacimiento en mitad del golfo Pérsico", ha señalado el experto.

De la agricultura a los microchips

La primera cadena de dependencia vital se encuentra en la agricultura. El gas natural se compone de metano, del cual se obtiene hidrógeno. Este, combinado con el nitrógeno, permite fabricar amoniaco, componente esencial de la urea, el fertilizante que, según Vidal, "alimenta el 50 por 100 de la producción agrícola mundial". La conclusión del analista es tajante: "sin gas no hay amoniaco, y sin amoniaco no hay fertilizante, y sin fertilizante no hay cosecha".

Pero la dependencia no termina ahí. El experto ha explicado que un subproducto del procesamiento del gas a escala industrial es el helio, que se encuentra atrapado en las mismas bolsas geológicas. "El helio no se fabrica, se extrae", ha incidido Vidal, y es indispensable para la industria de los semiconductores, ya que "las fábricas de chips no pueden funcionar" sin él para refrigerar las obleas de silicio. Sin este elemento, la conclusión es clara: "no hay semiconductores, es decir, microchips".

EFE Refinería de gas en South Pars

La farmacia que nace del gas

La industria farmacéutica también depende directamente del gas. Del procesamiento de hidrocarburos asociados se obtiene la nafta, de la que a su vez sale el fenol, precursor del paracetamol. Además, de la misma nafta se derivan "el benceno, el tolueno y el chileno, los tres pilares de la química orgánica industrial", que producen fármacos como el ibuprofeno o algunos anestésicos.

Una sola molécula de metano procesada de distintas formas se convierte en 1000 productos indispensables"

Marc Vidal ha finalizado su análisis en la COPE con una advertencia sobre la fragilidad de estas cadenas de producción. "Una sola molécula de metano, Carlos, procesada de distintas formas se convierte en 1000 productos indispensables, destruye la fuente y destruirá su producción", ha sentenciado, resumiendo la gravedad de la situación ante un atónito Carlos Herrera.