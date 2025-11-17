El homenaje del peluquero Víctor del Valle a la pequeña María y que secunda María José Navarro: "Cumplió su deseo de donar su pelo a los niños de oncología"

No les voy a engañar. La de hoy es una historia in memoriam.

A Victor del Valle le llegó a su peluquería hace tres semanas, una nena de ocho años llamada María. Tenía una larga melena. Y se la quería cortar.

El tipo de tumor de María impedía hacerle una operación, pero ella no parecía asustada.

Así que María salió con un corte bob que le sentaba como un guante. Y sobre todo, con su deseo cumplido. Donar su pelo a los niños de oncología.

Y ahora me dirán Vds que esta no es la historia que esperaban.

Este trabajo lo hacemos por muchas cosas. Entre ellas informales, alegrarles, pero también para que muchas personas encuentren consuelo. Y quiénes somos nosotros para que sus padres no lo tengan. Si ellos quieren presumir de la hija que tuvieron, no hay más que hacer que ponerse a ello.

el trabajo del peluquero viral víctor del valle

La historia de María es un reflejo del trabajo que realiza a diario Víctor del Valle, conocido en redes como 'el peluquero de las emociones'. Con una lista de espera que supera los ocho meses, su salón en Sevilla se ha convertido en uno de los más codiciados de España, no solo por su técnica, sino por su capacidad para conectar con los clientes en un nivel mucho más profundo, transformando su peluquería en un espacio para la autoestima y la transformación personal.

Victor del Valle

Para este referente en belleza, su profesión es el privilegio de acompañar a las personas en procesos de cambio vital. La confianza que sus clientes depositan en él es absoluta, hasta el punto de que muchos le dicen: “haz lo que quieras”. Pero él, lejos de imponer su criterio, devuelve la pregunta clave: “¿qué te apetece?”, iniciando así un diálogo que busca descubrir el deseo real de la persona, un enfoque que va mucho más allá de la estética.

Como el propio Víctor comenta, “un cambio de imagen suele ir acompañado de un cambio interior”, una afirmación que resuena con especial intensidad en el caso de María. Su gesto de cortarse la melena no fue solo un cambio de look, sino la materialización de un deseo profundo de ayudar a otros niños. Del Valle supo interpretar esa necesidad, convirtiendo un corte de pelo en un acto de terapia, consuelo y generosidad que ahora sirve de homenaje. Escucha aquí la entrevista.