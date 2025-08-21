”A cielo gris, labios rojos": Así trabaja Víctor del Valle, el peluquero que transforma looks y devuelve sonrisas

El arte de la peluquería no solo consiste en cortar, teñir o peinar. Es el arte de devolver la autoestima, de iluminar un rostro y de transformar vidas a través de un espejo. Pocos salones logran un alto nivel de conexión con sus clientes, pues no basta solo con la técnica: hace falta sensibilidad, empatía y una visión capaz de leer lo que cada cliente necesita en el momento preciso, un deseo que no siempre se expresa, se descubre.

Entre los miles de peluqueros que hay en España, destaca Víctor del Valle, conocido en redes como 'el peluquero de las emociones'. Un referente en belleza, autoestima y transformación personal con posiblemente la lista de espera más larga de nuestro país.

"Muchas personas me miran a los ojos y me dicen: haz lo que quieras"

Para Víctor, la peluquería es el privilegio de poder acompañar a las personas en procesos de cambio vital. Sus clientes, depositan en él el 100% de su confianza y, frente a esa entrega, responde siempre con la misma pregunta: "yo les devuelvo la pregunta, ¿qué te apetece?, y ahí comienza la magia", cuenta el peluquero en 'Herrera en COPE'.

Una forma de ver el mundo de la peluquería que va mucho más allá de la estética, un cambio que muchos definen como terapia. "Un cambio de imagen suele ir acompañado de un cambio interior" comenta Víctor. Y es precisamente eso lo que le convierte en mucho más que un estilista o peluquero, logrando acompañar las diferentes etapas personales de sus clientes con estilos que se ajustan a la perfección a cada momento de su vida.

“Con un simple gesto, como colocarse el pelo detrás de la oreja, ya sabes si alguien quiere esconderse o mostrarse”, comenta Víctor.

Alamy Stock Photo Salón peluquería

Y es que cuenta con el don de la sensibilidad y de la intuición, que le permiten tanto captar inseguridades como deseos ocultos" a veces solo me dicen lo que no quieren, y con eso, ya tengo toda la información" relata en COPE.

Una conexión capaz de traspasar pantallas, enamorando a millones de usuarios en sus videos, donde las transformaciones radicales van repletas de emoción.

"Trato de devolver la confianza a quienes más lo necesitan"

Víctor ha acompañado historias duras, cargadas de fortaleza, de personas que están atravesando procesos médicos. Algunas acuden a él tras recibir el diagnóstico y se enteran de la enfermedad, otras, en plena lucha y otras después de superarla para tratar de recuperar un poco de normalidad.

“Las personas en tratamiento oncológico no solo pierden el cabello, también atraviesan una vulnerabilidad enorme. No somos especialistas en prótesis, pero sí en escuchar, en acompañar y en hacer que vuelvan a sentirse bien con ellas mismas", comenta el peluquero

Entre las historias que más le marcaron en su carrera y le tocaron el corazón, fue el de una madre que decidió donar su cabello en memoria de su hijo fallecido, "ella decía que, como no había podido donar sus órganos, al menos quería donar su pelo, fue una de las historias más duras y bonitas que he vivido", relataba emocionado Víctor en 'Herrera en COPE'.

Alamy Stock Photo Corte de Pelo

También se refiere a los pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos. Para él, su papel con ellos va más allá del estilismo, "las personas en tratamiento oncológico, necesitan que las miremos, que las escuchemos y que las ayudemos en su proceso, mi trabajo no es solo estético, sino de inclusión" explica el estilista.

"La vocación realmente es lo que hace que siga cada día"

Y es que Víctor del Valle, se define más por lo que transmite que por lo que corta. Para él, cada transformación es un reflejo de la vida misma, y la verdadera motivación que le anima a seguir depositando confianza y satisfacción sus clientes.

Muchas veces, un cambio de look significa mucho más que una cuestión estética, es dejar atrás un pasado y cambiar de rumbo, abriendo nuevos caminos por muy difícil que en muchas ocasiones sea. "Hay personas que primero hacen el cambio interior y luego necesitan exteriorizarlo y otras que no se atreven a dar ese salto y utilizan un cambio de imagen como detonante, relata el peluquero.

Cargando…

Cuando alguien se anima a dar el paso más y apostar por un cambio exterior, es ahí donde ocurre la magia, "el pelo tiene memoria, cuando lo cortas, de alguna manera das un paso hacia atrás lo que no quieres y un paso hacia delante para seguir caminando", comenta el estilista en 'Herrera en COPE'.

"No es lo mismo dejar de teñirte que elegir llevar canas con dignidad"

En el mundo de la moda capilar, uno de los temas más curiosos es el de las canas, un reflejo inevitable del paso del tiempo que algunos deciden lucir con orgullo dejándolas crecer mientras que deciden disimularlas. Para Víctor, lo verdaderamente importante no es la elección en sí, sino la actitud con la que se lleva, "da igual lo que lleves, sino como lo lleves, a cielo gris, labio rojo", narra Víctor.

Alamy Stock Photo Mujer luciendo canas

"Una filosofía que aplica tanto al rubio luminoso como a cabello completamente blanco", destaca el experto.

Y es que el éxito de Víctor del valle va mucho más allá de los peines y las tijeras, es su manera de entender y acompañar, a personas que a priori para él son 'desconocidas' pero que a través de pequeños gestos intuye. Su lema lo resume a la perfección "no es tan importante la técnica, sino la sensibilidad y la empatía para acompañar a las personas en sus procesos de transformación", concluye Víctor del Valle.