Carlos Herrera, sobre Bruno Mars: "Es agradable de oír pero no ha logrado interesarme nunca"

El reconocido artista Bruno Mars celebra su 40 cumpleaños consolidado como una de las figuras más interesantes de la última década. Sin embargo, su particular estilo ha generado un curioso debate en el programa 'Herrera en COPE', donde Carlos Herrera ha confesado su "más absoluta indiferencia" por el músico estadounidense.

MÁS CONTENIDOS DE 'HERRERA EN COPE' Más allá del oro: otra materia prima dispara su valor un 15% y aumentará el precio de estos productos en el Black Friday

El director de 'Herrera en COPE' ha explicado que, aunque lo considera "agradable de oír", nunca ha logrado interesarle. "Es un movimiento, una corriente, un flashazo, lo que quieras, que no ha logrado interesarme nunca", ha afirmado. Además, ha añadido que su música le suena a algo "preparado en ordenador" y que es incapaz de identificar su sello personal.

Un espectáculo en directo

Frente a esta opinión, otros colaboradores del programa han defendido el talento del artista, destacando que proviene de una familia de músicos, toca varios instrumentos y baila bien. Han recordado sus inicios imitando a Elvis Presley y Michael Jackson, de quien se le considera "heredero, salvando las distancias". También han puesto en valor sus directos, como la aclamada actuación en la Super Bowl, calificada como "brutal".

Michael Jackson, el rey del pop

El misterio de sus últimos años

Uno de los puntos que ha causado más extrañeza es que Bruno Mars no saca un álbum propio desde 2016. En su lugar, se ha centrado en colaboraciones como el exitoso proyecto Silk Sonic junto al cantante Anderson Paak, con el que consiguió varios premios Grammy. A pesar del éxito, Herrera ha mantenido su postura, argumentando que es una fórmula ya escuchada: "Esto lo he escuchado ya 1.000 veces antes, por gente que lo ha hecho antes que él".