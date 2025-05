Manuel Carrasco: “El pueblo lo llevo dentro y nunca quiero que se me escape”

Publicado el 06 may 2025, 13:28

El apagón le pilló en México, presentando su musica al mundo, aunque también podría decirse que le presenta su pueblo. Porque para Carrasco la palabra pueblo tiene un significado muy fuerte y especial: “Llevo 20 años viviendo en la ciudad y hay muchas cosas en los pueblos que echo de menos. Hay una cierta autenticidad, sentimiento de pertenencia, de comunidad, y eso por momentos lo echo de menos.” Toda esta nostalgia la motiva el hecho de que Madrid, es la ciudad donde vive.

En Isla Cristina están sus recuerdos de niño, cuando con 8 años sufre un accidente de coche, y tiene que pasar un tiempo en cama, con un corsé, pero eso sí, con el cariño de su gente. Esa paciencia y ese ritmo pausado hacia la recuperación ha sido la forma de funcionar de un artista, que con 12 álbumes a sus espaldas, ya puede hacer las cosas a su ritmo, sus canciones, aunque sus hijos no aguanten mucho reproducirlas en casa: “me quitan mis canciones todo el rato, me dicen papi, quita tus canciones, me gusta más Camilo”.

Después de 12 discos y una carrera consolidada, Alberto Herrera da por hecho que los nervios ya no acechan, pero confiesa el artista que cuando se baja del escenario todo cambia, “Yo como que me pongo el traje de valiente cuando subo y cuando bajo soy totalmente diferente. Y ahí vienen las preguntas, las dudas y la inseguridad. ¿Y por qué no?”

La gira empezará en la Cartuja de Sevilla el 17 de mayo con todas las entradas agotadas 1 hora después de salir a la venta. Y así lo hará sin parar, descansando la voz entre concierto y concierto, sin miedo a perderla.

Sin miedo también a la Inteligencia Artificial por la que le pregunta el invitado anterior, porque dice Carrasco que “de momento no tiene duende”. Tampoco podrán quitarle el pueblo, el cual tambiçen mete en vena a sus hijos, con sus valores y la brisa feliz, del muelle de Isla Cristina