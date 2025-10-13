José Ramón, desde Madrid: "Me equivoqué de difunto, le pedí al sacerdote que me devolviese la corona; ahí descubrí que hay dos cementerios en Carabanchel"

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' responden al tema del día que les planteamos. Queremos que nos cuenten en qué momento han dicho 'tierra, trágame'. José Ramón es el primer oyente que dice lo siguiente: sus padres tenían una floristería y recibieron una llamada. Un encargo.

Querían una corona para un difunto. Le citaron a una hora en el cementerio de Carabanchel. Colocó la corona, dio el pésame, se montó en la furgoneta y le volvió a sonar el teléfono. Le dijeron que estaban esperando la corona. "Ahí descubrí que hay dos cementerios en Carabanchel. Uno municipal grande y otro más pequeño".

Al final, entró como pudo a la homilía. Le contó al sacerdote que se había equivocado de difunto y que le devolviese la corona. Localizó la corona, "algunos incluso sonreían y dije, totalmente, 'tierra, trágame'. Un asunto muy fuerte".

Jordi afirma que le gusta mucho Freddie Mercury. La canción 'Barcelona' es una de sus favoritas. Así que, un día, estaba en el gimnasio "y allí a las 7 de la mañana pueden poner música floja. El tema está en que estaba escuchando 'Barcelona' y notaba que se escuchaba fuerte. Tarareaba. Y, de repente, se me acerca uno y me dice: '¿no te gusta la música del gimnasio?'. Resulta que no tenía activado el bluetooth y tenía la música a toda pastilla".

Paco es el siguiente oyente que responde al tema del día.

A él le pasó lo siguiente. Resulta que se fue a trabajar a casa de una clienta. Abrió la mujer la puerta y "vi como se ponía a dar vueltas. Me sorprendió la vitalidad que tenía. Me llamó mi señora. Le dije que había una mujer con 89 años con gran vitalidad. Saltó ella y me dijo que tenía 62. Ya metí yo la pata. Le dije que no se cuidaba nada".

"ME CAÍ Y QUÉ VERGüENZA. PERO BUENO, ERA JOVEN. TENÍA 18 AÑOS"

Luci, por otro lado, asegura que fue a una fiesta en Toro. Acabó cayéndose en un cajón de cerezas/guindas. Y pasó mucho apuro. "Me caí y qué vergüenza. Pero bueno, era joven. Tenía 18 años", responde.

La historia de Juan Manuel también es muy particular. En el puerto de Barcelona ya era de noche. No había cola. Estaba en la parte de popa y "había una valla de seguridad. Estaba intentando hacer la foto del siglo y me tropecé con la valla. Me caí al suelo y mi padre diciendo 'hombre, al agua'. Me dio más vergüenza que me socorriese la Guardia Civil que no la broma en sí".

Por último, recogemos el testimonio de Vicente. Le pasaba en Fallas. Cogió un autobús. Había mucha gente. Medía 1,90 y, para quedar bien con su novia, decidió hacerle cosquillas en la mano. Resulta que no era ella porque "cuando miro a un chico, resulta que le estaba haciendo cosquillas a él. El ridículo fue tremendo".