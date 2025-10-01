El momento épico que se vivió en el último concierto de Sebastián Yatra en Madrid con un chico Down: "La historia de hoy no va de Alonso, va de toda esa gente que sabe tratar a la gente como Alonso"

La gente se define por cómo trata a los camareros. Eso lo sabe todo el mundo. Ahí demuestra si eso de la educación se te quedó o te pasó sin mojarte.

Pero sobre todo la gente se define por cómo trata a ese material sensible, a esos otros seres humanos que han venido también para medirnos, han venido para darnos tantísimas cosas que si no estamos a la altura se nos nota en las costuras. Y la otra noche en Madrid, Sebastián Yatra demostró que lo tiene todo bien cosido.

Augusto Alonso Yola es un chico Down. Todas las cosas hermosas, la naturalidad, la verdad, la ilusión vive en Alonso con una fuerza descomunal.

MÁS HISTORIAS DEL DÍA Gloria reparte su currículum por Marbella y le rechazan en todas partes por tener parálisis cerebral: “Ahora es concejala del Ayuntamiento de Cádiz”

Y la otra noche se plantó en un pabellón a reventar sin pestañear.

Esta historia de hoy no va de Alonso, va de toda esa gente que sabe tratar a la gente como Alonso. Igual no hay que hacer ningún curso. Se trata de ocupar los mismos espacios de Alonso.

El gesto de una niña con síndrome de Down antes de entrar al colegio que no puede olvidar su madre: "El otro día..."

Hay otro gran momento que contaba Navarro en su 'Historia del Día'. Dani tiene siete años y tiene un cromosoma de más en el 21, una copia extra, el decir, tiene Síndrome de Down. Como Alonso.

Daniela, niña con Down, de camino al colegio

Dani posee un don que no tenemos ni Vd ni yo. Resulta que a ella, la lluvia le gusta mucho. Se lo explicó el otro día a su madre cuando la dejaba en el cole.

“Es el abuelo que lluvia”.

Es decir, cuando llueve, el que llueve para Daniela es su abuelo Manolo. Que baja de arriba para que ella le pueda ver. Claro, esto Vds no lo sabían, ni yo lo sabía. Pero es que Manolo tiene una nieta aquí abajo que le nota más cerca cuando caen cuatro gotas.

Pues lo voy a sentir por todos aquellos que no quieren que llueva más, pero si baja Manolo a ver a Dani, habrá que encontrarle la gracia. Escucha aquí la historia íntegra.