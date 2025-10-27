Antonio fallece y así se moviliza una asociación para buscarle un nuevo hogar a su mejor amigo: "Se fue tras sentir que Nelo iba a estar cuidado"

Elena Sánchez Moreno es trabajadora social y hoy quiere contarles la historia de Nelo.

Cuenta que Antonio ingresa en el hospital Infanta Sofía, directamente en la UCI, y entonces se dan cuenta de que convivía con un perro llamado Nelo, que se había quedado solo en casa.

A veces olvidamos que, junto a los seres humanos, conviven animales y que, a la muerte de sus dueños, ellos quedan solos, sin nadie que les dé de comer o que les cuide, como seguramente desease el fallecido.

Elena le había grabado un vídeo a Antonio para que viera a su Nelo, pero no llegaron a tiempo.

Por lo tanto, contactaron rápidamente con la asociación Feel, que se encarga de cuidar el vínculo entre las personas y los animales. Nos dijeron que, de manera gratuita, se harían cargo de Nelo con una familia temporal mientras Antonio permanecía hospitalizado.

Finalmente, Antonio fallece, por lo que Nelo busca una nueva familia.

El caso de Nelo se enmarca en el programa “Protege, seguirá en familia”, gracias al apoyo de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, por la que se asegura que las personas enfermas que conviven con animales no queden desamparados.

Si les apetece que Nelo tenga un nuevo hogar, pueden encontrarlo en la asociación Feel, porque esa también es la herencia de Antonio.

[Si quieres adoptar a Nelo, este es el teléfono al que tienes que llamar: 605654385]

OTRA HISTORIA DE LEALTAD Y AMOR

El de Nelo y Antonio no es el único caso que demuestra la increíble lealtad de los animales y la profunda conexión que se puede formar entre ellos y los seres humanos. Un ejemplo conmovedor es la historia de Desi, una perra lazarillo, y su dueño, Abel.

Abel, quien regentaba un bar en Ciudad Real, tuvo que cambiar de vida a causa de una neuropatía degenerativa que lo dejó ciego. Decidió entonces hacer el examen de acceso a la Universidad y matricularse en el grado de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), una pasión que siempre había tenido. En esta nueva etapa, Desi se convirtió en su compañera inseparable.

Durante cuatro años, Desi no faltó a una sola clase. Su presencia constante y su apoyo incondicional llevaron a sus compañeros de promoción a tomar una decisión unánime: Desi también debía aparecer en la orla del grado. Un homenaje a su lealtad y al papel fundamental que jugó para que Abel pudiera moverse por la facultad con mayor facilidad. Escúchalo aquí.