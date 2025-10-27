Tatiana: "Llevo 36 años con mi marido y, cuando empezamos a salir, me regaló un peluche de una foca. Lo fuerte es que me tiene guardada en el teléfono como Foca"

El programa 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera, ha vuelto a dejar un divertido momento en su sección 'la hora de los Fósforos', donde los oyentes comparten los apodos cariñosos más originales que usan con sus parejas. Entre todas las llamadas, la de Tatiana ha destacado por el sorprendente mote que le puso su marido: 'Foca'.

Una foca de peluche, el origen de todo

La propia Tatiana ha explicado que el apodo tiene una historia tierna detrás que se remonta a hace 36 años, cuando empezó a salir con su marido. Como ella iba a estudiar Ciencias del Mar, su pareja le hizo un regalo especial. "Me regaló una foca, porque yo iba a estudiar ciencias del mar. Y, bueno, pues era así como un poco lo que se me quedó", ha detallado la oyente.

La anécdota más curiosa ha llegado cuando Tatiana ha confesado que su marido la tiene guardada en la agenda del móvil con ese mismo apodo, lo que ha dado lugar a situaciones cómicas. "Lo fuerte es que tiene archivado en el teléfono, cuando yo le llamo, sale en la pantalla del coche, foca. Iba con un amigo, y de repente sale la llamada de foca", ha contado entre risas.

Lejos de ser un mote despectivo

Lejos de tomárselo mal, Tatiana ha asegurado que no le importa en absoluto, ya que entiende el contexto cariñoso del apodo. "Yo mido 1,70 y peso 60 kilos, o sea, tampoco me lo voy a tomar como despectivo", ha aclarado, añadiendo que su marido solo lo usa delante de amigos muy cercanos, empleando a veces el diminutivo 'Foqui'.

Yo mido 1,70 y peso 60 kilos, o sea, tampoco me lo voy a tomar como despectivo" Tatiana 'Fósfora' de 'Herrera en COPE'

Por su parte, cuando es ella la que está enfadada, recurre a una técnica clásica para hacérselo saber a su marido. Preguntada por Alberto Herrera, Tatiana ha confesado que en esos momentos no usa ningún apodo, sino que le llama por su nombre completo.

Otros motes del mundo animal

La fauna también ha servido de inspiración para otros oyentes. Es el caso de Alberto, que llama a su pareja 'Tapircillo' en referencia al tapir, ya que, según ha contado, "cuando bucea, se parece" a este animal. Gonzalo, de Écija, ha relatado que tiene un perro Beagle muy listo llamado 'Balín' y que el apodo de su mujer es 'Balina' porque, en sus propias palabras, "es igual de espabilada que el perro”.

Beagle

Apodos con sabor a la tierra y advertencias

No ha pasado desapercibido el testimonio de Gabriel, quien ha explicado que llama a su mujer 'Chumi'.

Este apodo tiene su origen en un término de la zona de Jaén, "chumetear", que se refiere a la manía de querer probarlo todo. "Cuando estoy probando algo, ella y mi hija ya tienen la misma manía", ha detallado.

Por otro lado, Belén ha confesado que su marido la llama 'bombona' y no precisamente por 'bombón'. "Dependiendo del peso en el que me manejo. Yo no le tengo manía", ha asegurado, dejando claro que se lo toma con humor.

De 'Winnie the Pooh' a los motes de una influencer

Javier, otro de los 'Fósforos', ha contado que su "parienta", un término del sur, le llama 'Winnie The Pooh'. "¿Pero yo dónde tengo tanto pelo y estoy tan gordo? Será porque tengo un poco de barriga", ha bromeado.

Finalmente, la influencer Lucía Pombo también ha compartido su caso, explicando que su marido la llama de todas las formas que empiezan con 'Lu', mientras que ella lo llama 'Álvaros', añadiéndole una 's' a su nombre para hacerlo más especial y cariñoso.