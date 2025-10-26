Ángel Andrés, árbitro de fútbol Juvenil en Málaga: "A la primera falta de respeto, paramos el partido y recordemos, por favor, que esto no puede pasar de ninguna manera"

No sé por qué estoy hablando de fútbol, que a mí hoy no me conviene después de los cuatro chicharros de anoche. Pero es que esto yo creo que no se trata de eso, aunque lo parezca.

Se llama Ángel Andrés Jiménez Bonillo, y es árbitro de fútbol juvenil en Málaga. Y aunque parezca que habla a los niños, realmente se dirige a la grada en cada partido.

A Ángel le gusta mucho lo que hace.

Le gusta estar con los críos cada fin de semana e intentar que lo importante no sean los goles, sino la alegría de los chiquillos y chiquillas cuando vuelvan a casa.

Pixabay Niños jugando al fútbol

No se trata de ser árbitro, sino de educar.

Pero en pantalón corto.

El árbitro más joven de Extremadura

Y de un árbitro que educa, a otro que con tan solo doce años ha cumplido su sueño. Se trata de Mario Ramajo, un niño de Moraleja (Cáceres) que se ha convertido en el árbitro más joven de toda Extremadura. Debutó en la Segunda División extremeña benjamín, dirigiendo a niños de ocho y nueve años. A pesar de su juventud, tiene claro su sueño: llegar a Primera División y, si es posible, arbitrar en competiciones europeas.

Su sueño es llegar a Primera División y, si es posible, arbitrar en Champions, un Mundial o la Eurocopa. A cada sitio que va, le felicitan y le dicen algo. Y eso le hace muy feliz.

Rafael Ramajo Mario Ramajo, el árbitro más joven de Extremadura

Sus padres están muy orgullosos porque, según cuentan a COPE Cáceres, "cuando se le mete algo en la cabeza, lucha por ello. Siempre le hemos enseñado que hay que trabajar para conseguir las cosas".

Volviendo a Mario, explicó que gusta la cocina y también le gustaría ser entrenador de fútbol en algún equipo de la zona, como en Moraleja o Las Hurdes.

OTRO NIÑO PRODIGIO: YOEL DELGADO, ÁRBITRO CON 13 AÑOS

Es un niño de Marbella que al cumplir los 12 tuvo claro que quería tomar el silbato y que ahora con 13 ha pasado por los micrófonos de COPE para contarnos cómo lleva su pasión por el arbitraje. Su nombre es Yoel Delgado. De momento dirige partidos en prebenjamines, benjamines y alevines, aunque ha sido línea en categorías como cadetes, infantiles y juveniles y es ya el árbitro más joven de Andalucía.

Yoel daba las gracias por la oportunidad de estar en un programa de tanta repercusión y explica que este domingo tiene partido a las 11 de la mañana. Suele llegar una hora antes en el campo y son sus padres los que le acercan a los estadios: “Ahora ya llevo dos temporadas y hay veces que ya no se quedan a verme, se van y luego vuelven a recogerme”, cuenta.

Desveló que los delegados y los entrenadores suelen sorprender al verle tan joven: “Piensan que les estoy gastando una broma, alguno me dice que es imposible que yo sea el árbitro”. Los prebenjamines y benjamines dice que están chupados y cuenta que los padres no suelen meterse con él, pero si que “ponen el partido con más tensión” por algunas cosas que chillan desde la grada.