Luis del Val: “Gómez y Miñones, dos ministros con cara de contrato fijo discontinuo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en Héctor Gómez y José Manuel Miñones, los nuevos ministros de Industria y Sanidad:

Hoy, el Consejo de Ministros estará bajo el lema “hay chicos nuevos en la oficina”. Para mí estos dos nombramientos me han sido muy útiles para entender ese descubrimiento científico de Yolanda Díaz que ella denomina “contrato fijo discontinuo”. He aquí a dos ministros con cara de contrato fijo discontinuo, porque serán ministros unos meses -a no ser que su señorito se enfade antes- y, luego, pasarán al paro, y cobrarán el paro de ministros, pero no figurarán ni como parados ni como ministros. El paro de ministro son dos años a 60.000 euros anuales, no es mucho, pero ayuda a paliar la nostalgia de los martes. Habría que recomendarle a Pedro I, El Mentiroso, que cuando cese a un ministro, no ponga tanto vigor en los elogios, porque después de escuchar los méritos, las virtudes, la inteligencia y la enorme capacidad de trabajo de las ministras cesadas, era fácil llegar a la conclusión de que Pedro I, El Mentiroso, se había vuelto loco y había prescindido de las dos mejores ministras de Europa.

Las cesadas parece que no tienen vanidad, porque su expresión no es de un agradecimiento desmedido. A Reyes Maroto, por ejemplo, se le nota que su entusiasmo no es indescriptible, y la oportunidad de pasar de ministra a concejal en la oposición no parece provocarle una fogosa satisfacción. Tantas son sus esperanzas en ser alcalde de Madrid, que sigue teniendo su domicilio en Alcorcón, que es como si la alcalde de Barcelona tuviera su casa en Granollers. Confieso que en este cambio he echado en falta un ministro trans, o una ministro trans, porque un ministro trans nos hubiera colocado a la cabeza de Europa en progresismo. Ya tenemos una secretaria de Estado experta en masturbaciones, pero un ministro trans hubiera sido para pasar a la Historia. ¿Te imaginas el gozo de escuchar a una ministro trans perorar sobre el heteropatriarcado? No sé, veo al presidente algo tímido. Deben ser la proximidad de las elecciones.

