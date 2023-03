Luis del Val: “Más vale ser ministro unos meses que ministrable toda la vida”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de en el cambio de Gobierno con la sustitución de los ministros de Industria y Sanidad ante las próximas elecciones autonómicas y municipales:





Audio

Nada se moverá hasta pasadas las elecciones municipales y autonómicas, porque los partidos se gobiernan a través de monarquías absolutistas electivas. Eligen al monarca, y, una vez elegido, ejerce como un rey absolutista, le llamen presidente o secretario general, y lo de las comisiones ejecutiva y las comisiones federales, y todas esas organizaciones con apariencia democrática, están compuestas por personas elegidas por el monarca absolutista, al que le deben estar allí. Los intentos de derrocamiento se suelen producir después de un fracaso electoral, o bien, cuando el rey absolutista es tan torpe que causa una alarma general, como fue el caso del PP, donde sin haber elecciones de por medio, cambiaron al rey absolutista Casado por el rey absolutista Feijóo. El absolutista del PSOE, Pedro I, el Mentiroso, tiene a sus candidatos nerviosos, a pesar de los esfuerzos de la empresa Encuestas Tezanos, Sociedad Limitada, pero nada se moverá, incluso nadie ha dicho no, cuando le ofrecen ser ministro por unos pocos meses, que más vale ser ministro unos meses que ministrable toda la vida, y cualquiera sabe qué oportunidades habrá en el futuro, que una cosa es ser exministro y, otra, muy diferente, ser exministrable.

Audio





Pero hay nervios, claro. Se advierte que el cariño con el que es recibido Pedro I, El Mentiroso, en los documentales que protagoniza, con reparto elegido, no es el mismo que el que se advierte en la calle, cuando aparece en cualquier lugar donde puede haber ciudadanos que no sean militantes del PSOE o extras contratados. Y, claro, ver una pancarta donde puede leerse: “Que te vote Txapote”, le pone nervioso al monarca absolutista, pero cobra actualidad, porque quien tanto miente a los españoles no le ha mentido al secuestrador en paro que dirige la herencia de ETA, y sigue enviando los presos a las cárceles vascas para que el PNV ejerza de carcelero bondadoso y los ponga en la calle. Pero no le va a votar sólo Txapote, serán unos millones más, y sólo cuando el resultado sea catastrófico comenzarán las corrientes, las luchas, buscando un nuevo candidato a rey absolutista que enderece el destrozo en que nuestro mentiroso presidente está dejando al PSOE, convertido en el peor PSOE de su historia: el PSOE del desgraciado Frente Popular.