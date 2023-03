Herrera: "Tras el cambio de ministros, los responsables de leyes como el 'sí es sí' siguen ocupando su sillón"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

En primer lugar, Carlos Herrera ha comenzado la mañana fijándose enel incendio de Castellón, que en la jornada de ayer "se complicó por el viento". Ya hay "4300 hectáreas arrasadas" y "ayer tres localidades fueron desalojadas". Además, "Sánchez visitó la zona".

En clave política, destacan los nuevos cambios en el Gobierno: "Sánchez se cogió el falcon, que deja una huella de carbono que no se compadece con su sensibilidad hacia la emergencia climática, después de haber producido su quinto cambio de gobierno, relevo territorial y orgánico. Hoy ya asistirán nuevos ministros, José Miñones como nuevo ministro de Sanidad y Héctor Gómez como ministro de Industria, Turismo y Comercio".

"No se pueden esperar grandes cosas en su gestión, es más para cerrar todo lo que hay en marcha, gracias a Dios el turismo funciona solo y todo lo demás, incluido el PERTE del automóvil que Maroto ha sido incapaz de gestionar. Más allá de la nueva foto, no cambia nada en el Gobierno. La noticia es que no ha sido cesada ninguna de las niñas del resplandor ni Marlaska. Siguen ocupando sus sillones los responsables de leyes tan nefastas como la del sí es sí", ha añadido.

Por otro lado, ha puesto el foco en el presidente del Gobierno: "Lo que le gusta a Sánchez pegarle la chapa al personal. Disfruta de monólogos insufribles. Ayer se largó un cuarto de hora hablando para anunciar los cambios en el Gobierno. Siempre por plasma, nunca por periodistas. Alguno que le pudiera preguntar por qué sigue manteniendo ene el Gobierno a Irene Montero y a Marlaska, que debería haber sido relegado. No ha tenido más habilidad política que la obediencia ciega a un personaje sin escrúpulos como Sánchez. Ayer añadió otra más, tratar de culpar a la oposición de los últimos escándalos en su Gobierno. Hace falta poca vergüenza para culpar a la oposición de los problemas propios".

La comparativa entre Sánchez y Netanyahu

En clave internacional, "Hoy también 'El Mundo' destaca la decisión de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, de paralizar su polémica reforma judicial que había generado una enorme protesta social. Es curioso porque pretendía algo muy parecido a lo que pretende Sánchez y sus socios, poner el órgano de gobierno de los jueces a la orden de la mayoría de la cámara. Allí la gente se echó a la calle y aquí la izquierda quiere llevar al colapso el Consejo del Poder Judicial".

Además, Herrera se fijaba en lo que ocurrió ayer en Cádiz: "En la ciudad se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Lengua Española. Esto tiene simbolismo porque Cádiz fue puerta de entrada y salida del español a América. Recuerda reflexión del Premio Cervantes. Curiosa imagen del Rey Felipe sentado en un cajón, no se le daba mal el cajón".

Los datos de la gestión económica de Sánchez

En clave económica, "los españoles somos los europeos más empobrecidos desde 2019 o desde el inicio del mandato de Sánchez. La gestión del Gobierno de Sánchez ha empobrecido a los españoles más que cualquier otro ciudadano europeo. Datos del Eurostat. En la cola España, que ha perdido un 2,3%. No hacen falta más datos".